В РФ "воскресили" проект строительства еще одного газопровода в обход Украины

Газопровод должен соединить центральную часть России с Анапой, откуда начинается морская часть по дну Черного моря в Болгарию / Reuters

Российский "Газпром" неожиданно разморозил строительство газопровода Южный поток на юге России, который поставляет газ в обход Украины и от которого в РФ отказались в 2014 году.

Как пишет Коммерсант, официальна версия "воскрешения" проекта – для нужд внутреннего рынка. Однако, более вероятной причиной выглядит экспортное обоснование, например, для увеличения поставок газа через Турецкий поток, который фактически заменил Южный.

В конце 2018 года Газпром решил достроить восточную ветку Южного потока. Этот газопровод длиной 1,6 тыс. км должен был связать центральный коридор, по которому газ традиционно поставлялся на экспорт через Украину, с Анапой, откуда начиналась морская часть экспортного газопровода по дну Черного моря в Болгарию.

Мощность Турецкого поток по сравнению с Южным потоком сокращена вдвое - до 32 млрд кубометров, поэтому в 2015 году Газпром заморозил строительство восточной ветки Южного коридора. В 2016 году компания списала сделанные в нее инвестиций на сумму в 46 млрд руб. К тому моменту компания успела построить 506 км линейной части.

Сейчас же концепция изменилась, и в Газпроме говорят, что строительство "позволит увеличить производительность газотранспортной системы в направлении Краснодарского края для обеспечения растущего спроса на газ в регионе и надежного обеспечения закачки в ПХГ Северного Кавказа".

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Напомним, президент США Дональд Трамп лично пригрозил введением санкций против компаний-участников строительства Северного потока-2.

В свою очередь, экс-министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла публично заявил, почему российский газопровод Северный поток-2 будет достроен.