Зеленский в Баку встретился с президентом Азербайджана

Встреча Зеленского с Алиевым / Фото president.gov.ua

Во вторник, 17 декабря, в Баку президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Зеленский находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом. Церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджана, передает пресс-служба Офиса президента. Зеленский и Алиев осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.

После завершения встречи президентов пройдут переговоры делегаций под председательством Владимира Зеленского и Ильхама Алиева. Также будут подписаны двусторонние документы. Кроме того, главы государств сделают заявления для СМИ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский побывал с официальными визитами в Эстонии и Литве. Главред сообщал, о чем договорились глава Украины и президент Литвы Гитанас Науседа. Также сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд подтвердила приверженность Украине и заявила, что Российская Федерация является агрессором.