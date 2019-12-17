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Зеленский в Баку встретился с президентом Азербайджана

17 декабря 2019, 10:27

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом.

Встреча Зеленского с Алиевым / Фото president.gov.ua

Во вторник, 17 декабря, в Баку президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Зеленский находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом. Церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджана, передает пресс-служба Офиса президента. Зеленский и Алиев осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.

После завершения встречи президентов пройдут переговоры делегаций под председательством Владимира Зеленского и Ильхама Алиева. Также будут подписаны двусторонние документы. Кроме того, главы государств сделают заявления для СМИ.

  • Владимир Зеленский с супругой прилетели в Баку Фото president.gov.ua
  • Владимир Зеленский и Ильхам Алиев Фото president.gov.ua
  • Владимир Зеленский и Ильхам Алиев Фото president.gov.ua
  • Владимир Зеленский и Ильхам Алиев Фото president.gov.ua
  • Владимир Зеленский и Ильхам Алиев Фото president.gov.ua
  • Владимир Зеленский и Ильхам Алиев Фото president.gov.ua
  • Владимир Зеленский и Ильхам Алиев Фото president.gov.ua
  • Владимир Зеленский и Ильхам Алиев Фото president.gov.ua

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский побывал с официальными визитами в Эстонии и ЛитвеГлавред сообщал, о чем договорились глава Украины и президент Литвы Гитанас Науседа.  Также сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд подтвердила приверженность Украине и заявила, что Российская Федерация является агрессором.

Азербайджан Владимир Зеленский Баку Ильхам Алиев новости Украины
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