"Не идти на уступки": Зеленский и Науседа вступили в сговор против РФ

Владимир Зеленский и Гитанас Науседа / пресс-служба Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 ноября, посетил с официальным визитом Литву. Глава украинского государства заверил, что санкции в отношении Российской Федерации сохранят до возвращения украинских территорий и политзаключенных.

"Президент Литвы показал понимание, что санкции должны продолжаться до полной деоккупации и освобождения всех наших политзаключенных. Я проинформировал его о ситуации на оккупированных территориях и подготовке к 9 декабря", - заявил Зеленский.

При этом президент Украины указал, что его мнение совпадает со взглядами литовского коллеги Гитанаса Науседы по вопросу войны на Донбассе.

"Спасибо за практическую помощь, которую оказывает нам Литва. Речь идет и о медицинской реабилитации раненых украинских военных, и о социальном восстановлении Донбасса, в частности – проекте обустройства школы в Авдеевке стоимостью 1 млн евро", – отметил Зеленский.

Кроме того, Вильнюс намерен поддержать Украину в присоединении к программе расширения возможностей Североатлантического альянса. Также стороны подписали Совместную декларацию стратегического развития Украины и Литвы на 2020-2024 годы.

В то же время, Науседа предупредил Зеленского об опасности уступок Кремлю.

"Желаем, чтобы вы не шли на уступки, которые могут принести вам вред. Надеемся, что эти переговоры будут настоящими и помогут сделать шаги, уменьшат напряжение в регионе и позволят Украине говорить на равных с оппонентами", – отметил президент Литвы.

Напомним, что ранее накануне президент Украины Владимир Зеленский заручился поддержкой Эстонии в борьбе с российской агрессией.