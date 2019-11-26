"Царит страх": президент Эстонии "уколола" Кремль войной на Донбассе

Владимир Зеленский и Керсти Кальюлайд / пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 26 ноября, посетил Эстонию. В ходе официального визита глава украинского государства провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Эстонский лидер подтвердила приверженность Украине и заявила, что Российская Федерация является агрессором.

"Эстония продолжает поддерживать территориальную целостность Украины. Я сама стояла на линии фронта в восточной Украине, я стояла рядом со шлагбаумом, по одну сторону которого - Украина, и по другую сторону которого - тоже Украина, та же страна, но очень разные среды", - заявила Кайльюлайд.

По ее словам, мировому сообществу нельзя забывать о конфликте на Донбассе, а также необходимо поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Вместе с тем мы не должны позволить международному сообществу забывать, что в этом конфликте нет двух виновных сторон. Мы имеем дело с агрессией, где одна сторона – агрессор, вторая – жертва. Имеем дело с аннексией территории Украины и с агрессией", - указала президент Эстонии.

Кроме того, она рассказала о своем визите на Донбасс. Политик отметила, что люди с неподконтрольных Украине территорий были напуганы и боялись общаться.

"Главным значением моего визита на Донбасс было то, что после него я могла говорить с лидерами других стран о том, что люди, которые пришли на контролируемую Украине территорию с другой стороны, боялись с нами общаться вообще. Это свидетельствовало о том, что они пришли из среды, где царит страх. В то же время меня сопровождал вице-премьер, и к нему люди тянулись и общались. Это четко показывает, на чьей стороне народ находится на Донбассе", - подытожила Кальюлайд.

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Европу не забывать, что конфликт в Украине не закончился.