В Кабмине назвали дату заседания Комиссии Украина-НАТО: все подробности

Украина в НАТО / УНИАН

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба назвал дату заседания Комиссии Украина – НАТО, работу которой неоднократно блокировала Венгрия. По его словам, встреча запланирована на 15 января 2020 года в Брюсселе.

В комментарии Европейской правде Кулеба рассказал, что в ходе встречи будет рассмотрена реализация Годовой национальной программы сотрудничества Украины с Альянсом. Кроме того, планируется обсуждение приоритетных реформ на 2020 год.

Также известно, что председательствовать на заседании будет вице-премьер Кулеба.

Отмечается, что оценку РНП Украина-НАТО поддержали на последнем заседании Совета НАТО в Брюсселе 29 стран, входящих в Альянс.

Как ранее сообщал Главред, военный комитет НАТО посетит Украину в марте 2020 года.