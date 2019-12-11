Военный комитет НАТО приедет в Украину: обнародованы подробности

НАТО / УНИАН

Военный комитет Североатлантического альянса посетит Украину. Так, члены комитета проведут выездное заседание на базе Национальной академии сухопутных войск.

По словам начальника академии Павла Ткачука, визит запланирован на конец марта 2020 года.

"Получил информацию от Миссии Украины при НАТО о том, что в конце марта следующего, 2020 года на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и подчиненных воинских частей состоится выездное заседание Военного комитета НАТО", - написал Ткачук в Facebook.

При этом он заверил, что руководство академии приступило к подготовке мероприятия.

"Для нас это особая честь и одновременно огромная ответственность. Коллектив академии приступил к подготовке этого важнейшего мероприятия международного сотрудничества Украины и ее Вооруженных Сил, чтобы достойно представить нашу страну", - подытожил руководитель учебного заведения.

Как ранее сообщал Главред, в НАТО призвали Россию вывести свои войска и прекратить помощь боевикам на Востоке Украины.