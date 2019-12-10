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Вывести войска и не помогать боевикам: в НАТО призвали Россию остепениться

10 декабря 2019, 19:32

В Альянсе отметили, что результат нормандской встречи стал ключом для достижения длительного и мирного разрешения конфликта на Донбассе.

НАТО
В НАТО оценили итоги норандских переговоров / Reuters

Во вторник, 10 декабря, в НАТО оценили результаты встречи Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в Париже в рамках нормандского саммита и призвали Росссию вывести свои войска и прекратить помощь боевикам на Востоке Украины.

"Мы приветствуем прогресс во время нормандского "саммита четырех". Это включает обновление обязательств относительно полного прекращения огня, развития и имплементации плана разминирования, согласование дополнительных районов разведения сил и создание новых пунктов пропуска вдоль контактной линии, а также освобождение и обмен заключенными во время конфликта до конца года. Эти шаги приносят конкретную пользу народу Украины и могут внести вклад в полную имплементацию Минских договоренностей всеми сторонами", - сказано в заявлении представителя НАТО, передает Укринформ.

При этом в НАТО подчеркнули, что результат "нормандской встречи" стал ключом для достижения длительного и мирного разрешения конфликта.

"Мы повторяем наш призыв к России вывести свои войска, вооружение и прекратить помощь боевикам на Востоке Украины. Союзники по НАТО решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее право самостоятельно решать свое будущее", - подчеркнули в НАТО.

Читайте такжеВ НАТО нашли новую главную угрозу вместо РоссииНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями о Владимире Путине после личной встречи с ним в Елисейском дворце.

По словам Зеленского, вместо запланированных 20 минут они проговорили час. Зеленский отметил, что они - очень разные по темпераменту и сложно было договариваться.

"Сложно договариваться, но были моменты, когда мы договорились. Он по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я быстрый человек, раз-раз и договорился. А он пытался обсудить каждую маленькую деталь всех вопросов, которых мы касались на двусторонней встрече. У него другая природная биомеханика", - сказал Зеленский на брифинге после итоговой пресс-конференции саммита "нормандской четверки".

НАТО война на Донбассе нормандские переговоры новости Украины и мира
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