"Зеленскому достанется": политолог назвал последствия слов Арахамии о сотрудничестве с ЕС

Владимиру Зеленскому грозят проблемы из-за высказывания Давида Арахамии насчет сотрудничества Украина-ЕС, полагает Олег Соскин / УНИАН

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин полагает, что из-за заявления нардепа и главы парламентской фракции партии президента Владимира Зеленского Слуга народа Давида Арахамии относительно гармонизации украинского законодательства с европейским проблемы грозят украинскому лидеру.

Президенту достанется и внутри Украины, и от представителей ЕС, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, украинское государство не готово к гармонизации своего законодательства с европейским, более того, нет смысла это делать, потому что перспективы вступления Украины в Евросоюз - нет, по крайней мере, в ближайшие 15 лет.

"Кроме того, система европейского законодательства во многом устарела. Это очевидно после Brexit и нарастания внутренних конфликтов в ЕС, в частности, с Польшей и Венгрией. Также нарастают противоречия между Германией и странами-должниками", - добавил Соскин.

Политолог отметил, что ЕС переживает не лучшие времена, а его законодательство устарело и не отвечает нынешним мировым вызовам: тотальное наступление США, рост национализма, разрушение старого миропорядка и т.д.

"Таким образом, нам нечего и не с чем сейчас "гармонизировать". Потому в этом смысле Арахамия прав. Однако его заявление неизбежно создаст проблемы Зеленскому: ему достанется и внутри страны, и от представителей Евросоюза", - полагает эксперт.

Ранее сообщалось, что Давид Арахамия в Давосе во время выступления в Украинском доме выразил мнение, что Киеву стоит временно отказаться от политики гармонизации украинского законодательства с европейским. Позицию нардепа раскритиковали ряд журналистов.

Позже Арахамия уточнил, что выступает за договор об ассоциации с Евросоюзом и максимальную интеграцию с европейскими соседями, но интересы Украины должны быть приоритетом номер один для Киева.