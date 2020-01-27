СМИ узнали, когда возможна новая встреча Зеленского и Путина

Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в феврале, узнали журналисты / Reuters

Президенты Украины и Российской Федерации - Владимир Зеленский и Владимир Путин - снова могут встретиться в феврале.

Встреча Зеленского и Путина обговаривается по закрытым каналам, сообщает Telegram-канал Легитимный, ссылаясь на источник в Офисе президента.

По словам источника, Киев хочет, чтобы встреча Зеленский - Путин состоялась в феврале, а Москва пока не дала ответ.

"…источник с Офиса президента сообщает, что по закрытым каналам уже начали переговоры о подготовке встречи лидеров Украины и России", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться во время визитов в Израиль, однако главы государств там так и не пообщались.

Напомним, первая встреча Зеленского и Путина состоялась в начале декабря 2019 года в Париже после саммита по Донбассу в нормандском формате - Украина, Россия, Германия и Франция.