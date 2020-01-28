И Тимошенко врет, и Порошенко: в Украине определили политиков, которые заврались

В Украине назвали политиков, которые врут больше всех / УНИАН

В числе лидеров среди лжецов и манипуляторов среди украинских политиков фигурируют представители Оппозиционной платформы - За жизнь Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич и Александр Качный.

Согласно исследования общественной организации VoxUkraine и фактчекингового проекта VoxCheck, которое было проведено в период начиная с первого дня работы нового Рады до 31 декабря 2019 года, у Рабиновича показатель правды составляет 3,45%, у Шуфрича – 11,11%, а у Качного - 14,29%.

А вот в лидерах среди тех, кто говорит правду, стали глава Верховной Рады Дмитрий Разумков – у него показатель правды равен 64,71%, сопредседатель депутатской фракции Европейская солидарность Артур Герасимов с результатом 61,10% и представитель Батькивщины Сергей Власенко - его правду оценили в показатель 53,6%.

Отметим, двое из тройки правдивых лидеров - Власенко и Герасимов - входят во фракции партий Юлии Тимошенко (4 место) и Петра Порошенко (5 место), которые в рейтинге манипуляторов находятся значительно выше.

Наиболее "разговорчивыми" за этот период были Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Они часто используют факты, но одновременно именно они чаще всего лгут и манипулируют.

Отмечается, что больше всего лжи и манипуляций касалось открытия рынка земли, цен на газ и электроэнергию для населения, принятия бюджета, передает voxukraine.

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