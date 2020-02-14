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Политолог объяснил, почему Путин пытается смягчить политику по Украине

14 февраля 2020, 15:38

У российского лидера нет ресурсов для начала новой войны в украинском государстве, полагает эксперт.

Эксперт сказал, что Владимир Путин хочет, чтобы все смирились с аннексией Крыма – Путин новости
Владимир Путин хочет, чтобы все смирились с аннексией Крыма, сказал эксперт / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин пытается смягчить политику в отношении Украины, чтобы восстанавливать отношения со странами Запада.

Глава РФ хочет, чтобы все смирились с аннексией Крыма, рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин на чате в Главреде.

По словам собеседника, у лидера России нет ресурсов – ни экономических, ни медийных, ни дипломатических – для начала новой войны на украинской территории.

"Сейчас Путин пытается смягчить политику в отношении Украины, смягчить свою позицию. Но он делает это не потому, что что-то переосмыслил, или его начали смущать какие-то правовые ограничения", – сказал эксперт.

Орешкин добавил, что Путину, исходя из политических и экономических соображений, необходимо восстанавливать отношения с Западом.

"…вот он и совершает демонстративные, условно гуманные шаги навстречу Украине, поэтому он смягчает риторику в отношениях с Зеленским (президент Владимир Зеленский – Ред.). Но все это при одном условии: все смирятся с тем, что Крым – это уже состоявшийся факт", – заявил политолог.

Собеседник подчеркнул, что Запад это тоже понимает. "Иными словами, логика такая: вопрос с Крымом решен и закрыт, давайте теперь выстраивать отношения с Западом заново…", – отметил он.

Ранее Дмитрий Орешкин говорил, что стратегическая задача Владимира Путина - создать максимум трудностей Киеву на пути в западное сообщество. Политолог добавил, что если украинское государство чего-то достигнет, в РФ всем станет понятно – это правильный путь, и, если украинцы смогли, то и россияне могли бы.

Владимир Путин новости России новости Крыма
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