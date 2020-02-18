"Путин должен понять": Расмуссен обратился к ЕС и США из-за боев на Донбассе

Андерс Фог Расмуссен обратился к ЕС и США из-за обострения на Донбассе / Reuters

Соединенные Штаты и Европейский Союз должны осудить сегодняшнюю российскую эскалацию на Донбассе, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Эта агрессия должна быть осуждена со стороны США и ЕС, и Путин должен понять, что путь для улучшения отношений между Западом и Россией идет через Украину", - высказался Расмуссен на своей странице в Твиттере.

Также Расмуссен назвал тревожной сегодняшнюю эскалацию, когда с российской стороны была осуществлена атака на украинские позиции с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

Отметим, в комментариях под сообщением Расмуссена кто-то отметил, что нужно остановить российскую армию.

"Российская оккупационная армия, а не "мятежники", остановите это умиротворение, пожалуйста", - высказался пользователь Сети.

"Осуждая любое насилие, совершаемое какой-либо стороной, я все еще верю, что в течение последних 20 лет именно Запад в первую очередь оправдывал выбор насильственного решения мирным. Односторонность не делала этого лучше, как и двойные стандарты", - пишет пользователь Сети.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал подробности об утреннем бое в районе Золотого в Луганской области.

"Бой завязался на наблюдательном посту, так называемом Баня, 72-й бригады. В результате этого боя, согласно 51-й статье Устава ООН, мы дали адекватный ответ из всего вооружения, которое было необходимо применить", - заявил он.

Хомчак рассказал, что после столкновений один украинский военный погиб, трое ранены и двое контужены. В то же время были уничтожены четыре оккупанта, шестеро ранены.