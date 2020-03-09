"Это наш народ!": Зеленский сделал громкое заявление о войне с Путиным

Зеленский жестко прошелся по войне с Россией / скриншот theguardian.com

Глава государства Владимир Зеленский выступил с жестким заявлением о войне с Россией.

"Что государство должно делать для культуры? Я хочу рассказать очень короткую историю. В годы Второй мировой войны один из министров правительства Черчилля предложил ему увеличить расходы на оборону, уменьшив расходы на культуры. На что Уинстон Черчилль ответил: "А за что мы тогда воюем?", - сообщил Зеленский на вручении Национальной премии имени Тараса Шевченко в понедельник, 9 марта, пишет пресс-служба Офиса президента.

Зеленский высоко оценил роль культуры в жизни общества.

"Уважаемые украинцы, мы воюем за наше государство, за нашу культуру. Ибо культура – это и есть государство. Культура – это и есть наш народ. Слава Украине!" – сказал президент.

Также напомним, в интервью известному журналу, президент Украины сообщил, что рано или поздно в России, вместо Владимира Путина, будет новый президент.

"Конечно, там (в России, - ред.) появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю. Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково", – подчеркнул Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian.

Ранее Главред писал, что Зеленский сравнил Украину с дырявым судном, которое продолжает держаться на плаву. По его словам, руководство страны при этом пытается затыкать дыры "руками и ногами".