"Дырявое судно": Зеленский объяснил, почему Украина не пошла на дно

Владимир Зеленский / Сайт президента

Украину можно сравнить с дырявым судном, которое продолжает держаться на плаву, заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, руководство страны при этом пытается затыкать дыры "руками и ногами".

"Повсюду есть дыры, и руками и ногами мы пытаемся закрыть их. Вот так мы и живем. Мы закрываем дыры", - подчеркнул глава государства в интервью изданию The Guardian.

При этом реагируя на сравнение журналистов Украины с дырявым судном, Зеленский эмоционально добавил: "Но мы же не тонем!".

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что олигархи не имеют никакого влияния на правительство Украины.

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Глава государства также обратил внимание на то, что недавняя смена правительства стала реакцией на эффективность его работы.