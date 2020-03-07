Зеленский объяснил смену правительства и поставил условие Нацбанку

Президент оценил недавнюю смену правительства / УНИАН

Олигархи не имеют никакого влияния на правительство Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, олигархам принадлежит 70%-80% активов Украины.

"Каждый менеджер в Украине работал на одного из них или как-то связан с одним из них. И они нанимают лучших – мы должны это понимать", - подчеркнул он в интервью Bloomberg.

Президент отметил, что недавняя смена правительства стала реакцией на эффективность его работы.

"Речь идет не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас могут выгнать из власти, а о том, что у Украины больше никогда не будет возможности сделать это", - пояснил Зеленский.

Глава государства обратил внимание на то, что не планирует менять любого человека в стране, который работает честно и эффективно.

Читайте такжеЗеленский украсил обложку британского журнала - фото"Но мы договорились с центральным банком о некоторых вещах, которые они могут сделать. Если они дают нам это, это означает, что они эффективны. Я все еще жду", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о рисках возвращения на топ-должности в стране людей, которые были при власти во времена Виктора Януковича, Зеленский заявил, что кадровые изменения, которые произошли на этой неделе, были неверно истолкованы и они не свидетельствуют о возвращение к режиму Януковича.

Президент добавил, что в руководстве Нацбанка тоже могут быть перестановки, если нынешние менеджеры не выполнят то, что от них требуется.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. В этот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина и утвердил новый состав правительства.