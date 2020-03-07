Зеленский напомнил Путину о судьбе тоталитарных режимов и рассказал о смене власти в РФ

Владимир Зеленский встретился с Владимиром Путиным на "нормандском саммите" в Париже / Reuters

Рано или поздно в России, вместо Владимира Путина, будет новый президент, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Конечно, там (в России, - ред.) появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю. Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково", – подчеркнул Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian.

Отвечая на вопрос о том, что Путин никогда не допустит к своему креслу такого, как Зеленский, президент Украины отметил: "Но мы должны понимать, что если кто-то затягивает пружину, то в какой-то момент она порвется".

В то же время Зеленский добавил, что его собственная политическая кампания может стать успешной в странах, "где люди ищут глоток свежего воздуха".

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Напомним, Зеленский заявил о том, что у Путина есть не более года на то, чтобы окончить войну на Донбассе. По его словам, он может договориться о сделке с Путиным ради окончания войны на востоке Украины.

Ранее Путин заявил о том, что надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений между РФ и Украиной. При этом глава России отметил, что после нормандской встречи позиция главы Украины немного изменилась.