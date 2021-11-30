Андрей Ермак сообщил, что дал в ГБР показания по делу "вагнеровцев"

Глава ОП заявил, что крайне важно, чтобы следствие установило истину.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что посетил Государственное бюро расследований, где дал показания по делу "вагнеровцев".
"Как законопослушный гражданин сегодня (30 ноября – ред.) в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию", - написал глава ОП на своей страничке в Facebook.
Также Ермак добавил, что не звал "камеры" и что крайне важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над "и".
"Эпопея" с вагнеровцами
29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера", позже их выдали России.
Позже Bellingcat и The Insider обнародовали первую часть расследования об спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".
Во время пресс-марафона Владимир Зеленский подтвердил, что спецоперация по задержанию боевиков ЧВК Вагнера действительно была, однако эту историю полностью исказили, а ему "стыдно" за украинскую разведку. По словам президента, эта операция – личная инициатива бывшего начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы.