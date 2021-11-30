Андрей Ермак сообщил, что дал в ГБР показания по делу "вагнеровцев"

Андрей Ермак дал показания по делу "вагнеровцев" / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что посетил Государственное бюро расследований, где дал показания по делу "вагнеровцев".

"Как законопослушный гражданин сегодня (30 ноября – ред.) в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию", - написал глава ОП на своей страничке в Facebook.

Также Ермак добавил, что не звал "камеры" и что крайне важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над "и".

"Эпопея" с вагнеровцами

29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера", позже их выдали России.

Позже Bellingcat и The Insider обнародовали первую часть расследования об спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

Во время пресс-марафона Владимир Зеленский подтвердил, что спецоперация по задержанию боевиков ЧВК Вагнера действительно была, однако эту историю полностью исказили, а ему "стыдно" за украинскую разведку. По словам президента, эта операция – личная инициатива бывшего начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы.