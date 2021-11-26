"Мне стыдно": Зеленский рассказал, кто организовал и сорвал операцию по задержанию вагнеровцев

Владимир Зеленский сообщил детали операции по задержанию вагнеровцев / УНИАН

Срыв и реализация операции по задержанию вагнеровцев являлась инициативой экс-начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы.

С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

"Я действительно руководил операцией, которая была в Афганистане", — заявил Зеленский, пояснив для сравнения, что эта операция была организована и санкционирована ГУР Минобороны Украины и акцептирована президентом.

Однако в случае операции с задержанием вагнеровцев, отметил Зеленский, эта операция была скорее личной инициативой Бурбы

"В целом я считаю, что это была операция под названием "Бурба". Когда я пришел (к власти) господина Бурбу я хотел уволить. Он руководил транспортом, когда разгоняли Майдан, когда он еще был на службе в СБУ. Но Петр Алексеевич решил его сберечь. Но он не разведчик, он СБУ-шник. Он бизнесмен. Но это же разведка, это не Бессарабка. Всем известно, что он занимался таким бизнесом — он получал ту или иную информацию и на этом зарабатывал. И я про это знал. Да, это могут быть слухи, а может и нет", - заявил президент.

Реклама

В ходе своей речи Владимир Зеленский также назвал бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины "аферистом", "авантюристом" и "мелким человеком".

Читайте такжеЦементирование электората: кому выгоден скандал вокруг слов Зеленского о вагнеровцах"Мы не проводили эту операцию, нас в нее втянули. Что мог приказывать Ермак по спецоперации? У него нет полномочий! Мне просто надоела эта история", – заявил гарант.

По словам Зеленского, ему было стыдно, когда в РФ узнали о срыве операции.

"Я уже вам не говорю, как русские отреагировали на это, как они радовались, что "уделали" нас. Мне стыдно за этот эпизод в жизни разведки", - заявил президент.