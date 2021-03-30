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Арестович указал на важный момент решения Рады по Донбассу

30 марта 2021, 00:55
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Украина должна показать, что она является самостоятельным государством, сказал Алексей Арестович.

Верховная Рада
У Верховной Рады есть своя позиция относительно действий РФ по Донбассу - Арестович / УНИАН

Реакция Верховной Рады на события российско-украинского конфликта на Донбассе должна показать единую позицию Украины по вопросу войны. Такие действия демонстрируют России, что украинское государство является самостоятельным и способным к консолидации. У парламента присутствует политическая позиция по ситуации на востоке страны, заявил в эфире канала Украина 24 советник украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович.

По его словам, внеочередное заседание Рады по ситуации на Донбассе должно продемонстрировать России, что в Украине существует единая позиция в отношении действий Москвы. Украинцы, таким образом, разрушают месседжи россиян о том, что нация не является единой и не способна к самоуправлению.

"Очень важна консолидированная позиция. Когда мы видим консолидированную позицию нашей стороны, включая парламент и реакцию всех органов власти, а к тому реакцию международного общества, это производит впечатление на россиян", - сказал Арестович.Читайте такжеВ Кремле объявили о переговорах по Донбассу без участия Украины

Также он добавил, что Украина должна продемонстрировать устойчивую политическую позицию государства, против которого не пройдет деструктивная политика. Важным является тот момент, что у парламента есть своя точка зрения по поводу грубого нарушения Россией договоренностей по Донбассу.

"Именно занятием консолидированной позиции мы показываем, что мы государство, и ведем себя как государство, и попытки играть на разрушение не пройдут. Поэтому мы благодарны и парламенту, и другим органам. Важно, что парламент имеет свою политическую позицию относительно попыток России грубо нарушать режим прекращения огня, который является основой для ведения дальнейших переговоров", - подчеркнул Алексей Арестович.Читайте такжеКиев отреагировал на анонсированные Кремлем переговоры по Донбассу без Украины

Ситуация на Донбассе

новости России Верховная Рада Алексей Арестович новости Украины новости Донбасса
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