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Боеприпасы поступят на поле боя: у Зеленского раскрыли планы по дальнейшей войне

Андрей Ганчук
8 марта 2024, 22:32
Украина уже получила возможности, которые в ближайшее время помогут в боях с российскими оккупантами, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Путин, Данилов
Результаты будут ощутимы, когда боеприпасы поступят на поле боя с РФ - Данилов / Коллаж: Главред, фото: Скриншот YouTube

Военно-промышленный комплекс Украины набирает обороты, спустя некоторое время боеприпасы отечественного производства поступят на фронт. Государству следует полагаться на собственные возможности. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире Украинского радио он рассказал о том, что Запад на оставит Украину наедине с Россией, однако надо, в первую очередь, полагаться на собственные возможности.

"Все вопросы будут решаться и уже решаются частично за счет того, что наш оборонно-промышленный комплекс набирает обороты. Дополнительные мощности в производстве, которые фактически ежемесячно у нас есть именно на территории нашей страны, — это работа, которую никто не видит, потому что она очень специфична. Однако проделана огромная работа для того, чтобы мы на сегодняшний день имели те возможности, которые в ближайшее время нам помогут на фронте", - отметил чиновник.

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Также он подверг критике канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его позиции по ракетам Taurus и напомнил, что Британия и Франция уже дали Украине тяжелые вооружения, а Швеция получает заказ на миллиард долларов. Это оружие эффективно поработало на фронте, а не применялось для неких "ударов по Москве".

"Если Шольц хочет завалить свою промышленность, оставить бизнес Германии без заказа, то он дальше может делать вид, что мы кого-то будем атаковать. Мы защищаем свою землю и освобождаем только ее, у нас нет посягательств на землю России и мы к ним не приходили", - подчеркнул Алексей Данилов и выразил надежду, что Олаф Шольц все поймет.

Ракета Taurus
Кратко о Taurus / Инфографика: Главред

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Война России против Украины

Берлин не даст Taurus Украине и не отправит в страну войска, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, немецкое государство не хотело бы стать так называемой партией войны.

Президент Зеленский назвал две ключевые "цели" Путина в Украине. Как утверждает гарант, Путин "собирается" уничтожить Украину и "присоединить" ее территории.

Дальнобойное оружие Зеленский назвал вооружением для перелома в войне с Россией. Также глава государства уточнил, что ракеты Taurus поспособствуют отведению войск РФ на суше.

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Алексей Данилов война России и Украины
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