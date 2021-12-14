Борьба за Украину и ситуация с пленными: Зеленский подверг критике Запад и призвал ударить по РФ

Коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть Россию к уважению международного права - Зеленский / president.gov.ua

В Украине готовы бороться за свободу, людей и свои территории, однако государству не хватает поддержки со стороны мирового сообщества в борьбе с агрессией России. В Киеве благодарны за оказанную поддержку, однако этого мало для изменения ситуации. Москва до сих пор не выполнила требования, согласно которому россияне должны обеспечить доступ к международных организаций к плененным на оккупированных территориях украинцам. Люди находятся в ужасном состоянии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью Repubblica, текст которого опубликовала пресс-служба главы государства, он рассказал о том, что украинцы готовы защищать свои ценности и территориальную целостность.

Читайте такжеОтказ Киева от НАТО в обмен на отвод войск: Зеленский заявил о "выброшенных на помойку" обещаниях РФОднако гарант упрекнул международное сообщество в том, что оно прикладывает недостаточно усилий для того, чтобы Россия уважала международное право и вернулась к конструктивному диалогу по вопросу урегулирования военного конфликта на Донбассе. По его словам, в Москве уже могут открыть целый музей, в котором будет представлена коллекция с осуждениями действий российских властей.

"Мы будем защищать нашу землю и наших людей при любых обстоятельствах и от любых посягательств. Украинцы не отдадут свою свободу никогда. Между тем, в Москве уже могут открывать музей с коллекцией различных осуждений. Безусловно, мы благодарны за оказанную поддержку, но коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политике, которая была бы основана на уважении к международному праву и государствам-соседям, но и просто к содержательным переговорам о мире на востоке Украины", - отметил Зеленский.

Президент сказал, что российское государство не выполняет одну из договоренностей, достигнутых в рамках саммита нормандского формата в Париже в 2019 году. Россия не допускает к пленным украинцам международные организации.

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"Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории и Россия дала четкое обещание обеспечить полный и безусловный допуск к ним международных организаций. Но этого не происходит, потому что украинские пленные находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может их показывать Красному Кресту", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Переговоры по Донбассу

Военный конфликт России и Украины длится с весны 2014 года, когда российские войска оккупировали Крым и Донбасс. Москва не признает себя стороной вооруженной конфронтации и утверждает, что в Украине, дескать, идет "гражданская война" и считает себя якобы "посредником в конфликте Киева и "ЛДНР".

Осенью состоялись переговоры при участии президента Украины Зеленского, канцлера ФРГ Меркель и главы Франции Макрона, а также диалог Меркель и Макрона с президентом РФ Путиным. Стороны пытались договориться о новом саммите в нормандском формате по Донбассу. Строились планы по проведению встречи на уровне глав МИД, но мероприятие не состоялось.

В Германии и Франции даже анонсировали проведение встречи в нормандском формате на уровне министров иностранных дел, однако в итоге переговоров не было.

Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что вопрос проведения саммита "Нормандии" под большим вопросом. Государствам не удается договориться ни по встрече лидеров, ни о переговорах министров иностранных дел.

Президент Владимир Зеленский считает, что к прогрессу в переговорном процессе по Донбассу может привести подключение к диалогу США. Другой вариант – прямые переговоры Зеленского и Путина. Причем на Западе поддерживают дискуссию Киева и Москвы.