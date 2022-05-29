Число жертв среди гражданских в десятки превышает военные потери

Число погибших мирных жителей Украины свидетельствует о военных преступлениях российской армии.
Количество гражданских жертв в результате войны России против Украины в десятки раз превышает число жертв среди военных, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию BBC Украина.
Он добавил, что число погибших мирных жителей Украины свидетельствует о военных преступлениях российской армии.
"Число гражданских жертв в десятки раз превышает жертвы среди военных. Это доказывает то, что российская армия и Россия воюет с гражданским населением Украины, а не с нашими Вооруженными силами", - сказал Шмыгаль.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершить войну РФ против Украины можно только на основе прямых переговоров с Путиным. Зеленский считает, что в России выстроена система, при которой никто ничего не решает.
21 мая президент Владимир Зеленский уточнил, что повестка дня возможной встречи с Путиным зависит от момента переговоров. Изначально цель переговоров – обмен пленными, деоккупация украинских территорий и завершение войны.
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