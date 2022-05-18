Что будет победой Украины в войне: Кулеба назвал четыре составляющие

Что будет победой Украины в войне: ответ Кулебы / Reuters

По итогам войны Украина должна вернуть все оккупированные территории, включая Крым, и получить репарации от России, заявил в интервью NRC министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Победа - это освобождение оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Выплата репараций. Осуждение военных преступников и совершивших преступления против человечности. Закрепление места Украины в европейской интеграции. Это четыре элемента, которые для меня являются неотъемлемыми составляющими победы", - подчеркнул Кулеба.

При этом глава украинского дипломатического ведомства добавил, что в переговоры с Россией будут в любом случае, ведь каждая война заканчивается дипломатией.

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"Нам придется преодолеть много эмоций после всех преступлений, совершенных Россией, но если есть шанс покончить с войной и освободить оккупированные территории, мы готовы садиться с россиянами за стол переговоров", - сказал министр.

Напомним, ранее, по информации агентства Bloomberg, послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть. Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

Но есть данные о том, что от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

Позднее руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба после встречи глав МИД "Большой семерки" заявил о том, что все аргументы властей Венгрии по поводу того, почему официальный Будапешт не может отказаться от импорта российской нефти, практически все неубедительны.

Украинский дипломат говорил, что позиция венгров по большей мере обоснована политическими, а не экономическими факторами.

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