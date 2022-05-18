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Шестой пакет санкций ЕС против России "завис": каковы перспективы его принятия

18 мая 2022, 19:01

Как заявил европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони, он все же оптимистично настроен по поводу перспектив ввода шестого пакета санкций против РФ.

Нефть, ЕС
Санкции ЕС с нефтяным эмбарго против России "завис" из-за Будапешта / коллаж ua.depositphotos.com


Шестой пакет антироссийских санкций Европейского Союза оказался заблокирован из-за позиции Венгрии. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в комментарии каналу Rai News 24.

"Мы приняли очень быстро и единогласно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Но я все же оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса", ‒ подчеркнул еврокомиссар по экономике.

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Напомним, ранее, по информации агентства Bloomberg, послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть. Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

Но есть данные о том, что от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

Позднее руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба после встречи глав МИД "Большой семерки" заявил о том, что все аргументы властей Венгрии по поводу того, почему официальный Будапешт не может отказаться от импорта российской нефти, практически все неубедительны.

Украинский дипломат говорил, что позиция венгров по большей мере обоснована политическими, а не экономическими факторами.

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Автор: Егор Бунин
Евросоюз эмбарго санкции против России
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