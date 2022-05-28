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"Его все боятся": Зеленский высказался о госперевороте в России

28 мая 2022, 21:56

По словам президента, команду Путина работает вместе долгие годы, она сплочена между собой.

Зеленский на форуме Давос
Зеленский высказался об отстранении Путина от власти / Скриншот YouTube

В России внутри провластной верхушки никто даже и не собирается отстранять российского президента Владимира Путина от власти, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для нидерландского телеканала NOS.

"Я думаю, что вся эта команда работает долгие годы, и они скреплены между собой. Они связаны многими вещами, многими шагами, многими преступлениями - по крайней мере, мы считаем это преступлениями, то, что происходит против нас. И они объединены. Я не уверен в смене режима Путина прямо сейчас. Я думаю, что они его все боятся", - отметил президент.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты пытаются отрезать украинские подразделения от основных сил на Бахмутском направлении и создать "котел".

На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение украинских подразделений, наносят ракетные удары, перегруппируют войска.

Кроме того, украинские военные выбивают российских диверсантов из гостиницы Мир на окраинах Северодонецка Луганской области.

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война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин военная агрессия РФ
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