Экс-нардеп объяснил, почему Порошенко уже не посадят

В нашей стране с бывшим президентом ничего не сделают, полагает Добкин.
Бывший нардеп Михаил Добкин считает, что в Украине уже не посадят Петра Порошенко – экс-президента и нардепа.
Экс-главу страны не отправят за решетку, в частности, из-за того, что в команде нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского есть очень много его симпатиков, рассказал Добкин в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовал сайт Гордон.
По словам собеседника, с бывшим президентом в нашем государстве ничего не сделают.
"Уже не посадят (Порошенко – Ред.). В команде Зеленского очень много симпатиков Порошенко. А главный симпатик Порошенко находится в здании, которое принадлежит посольству США. Поэтому его не посадят – ничего с ним не сделают", – заявил Добкин.
- Ранее сообщалось, что в Украине Петр Порошенко фигурирует в ряде уголовных производств.
- Порошенко уже обвинили в том, что во времена президентства он склонил тогдашнего председателя Службы внешней разведки Егора Божко к противоправному назначению на пост первого замглавы СВР Сергея Семочко.
- Позже суд не избрал экс-главе государства меру пресечения.
- В конце сентября стало известно, что Порошенко заболел коронавирусом, он проходит лечение в одной из клиник Киева.
Автор: Екатерина Присяжнюк