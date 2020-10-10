Экс-нардеп объяснил, почему Порошенко уже не посадят

Петра Порошенко в Украине уже не посадят, спрогнозировал Михаил Добкин / Reuters

Бывший нардеп Михаил Добкин считает, что в Украине уже не посадят Петра Порошенко – экс-президента и нардепа.

Экс-главу страны не отправят за решетку, в частности, из-за того, что в команде нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского есть очень много его симпатиков, рассказал Добкин в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовал сайт Гордон.

По словам собеседника, с бывшим президентом в нашем государстве ничего не сделают.

"Уже не посадят (Порошенко – Ред.). В команде Зеленского очень много симпатиков Порошенко. А главный симпатик Порошенко находится в здании, которое принадлежит посольству США. Поэтому его не посадят – ничего с ним не сделают", – заявил Добкин.