Ермак обсудил с советником Эрдогана войну и гарантии безопасности

Ермак встретился с советником Эрдогана / Офис президента

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с главным советником президента Турции Ибрагимом Калином. Стороны обсудили ситуацию на фронте и гарантии безопасности.

В частности, Ермак в Telegram сообщил о сложной ситуации в Мариуполе и Донецкой области.

Также глава Офиса президента подчеркнул необходимость развития системы действенных международных гарантий безопасности для Украины

"Украина заинтересована в том, чтобы Турция была одной из ее сторон", - отметил он.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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