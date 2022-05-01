Ермак обсудил с советником Эрдогана войну и гарантии безопасности

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с главным советником президента Турции Ибрагимом Калином.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с главным советником президента Турции Ибрагимом Калином. Стороны обсудили ситуацию на фронте и гарантии безопасности.
В частности, Ермак в Telegram сообщил о сложной ситуации в Мариуполе и Донецкой области.
Также глава Офиса президента подчеркнул необходимость развития системы действенных международных гарантий безопасности для Украины
"Украина заинтересована в том, чтобы Турция была одной из ее сторон", - отметил он.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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