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"Это они убили Навального": Зеленский резко высказался о простых россиянах

Тарас Сидоржевский
25 февраля 2024, 20:12
Зеленский упрекнул россиян, что им безразлично к Навальному, ведь никакой реакции на его смерть не было.
Зеленый навальный
Зеленский разнес россиян из-за Навального / коллаж: Главред, скриншоты

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул россиян из-за отсутствия существенной реакции на смерть российского оппозиционного политика Алексея Навального.

"Что касается россиян, то о чем мне с ними говорить? У них был один их оппозиционный политик – они его убили. С ними сейчас надо говорить, но каким чьим? Они его убили-Кремлем. Где их ответ, как общества, общественности? Это же их гражданин", - подчеркнул президент во время пресс-конференции.

По мнению Зеленского, россиянам безразлично к судьбе Навального.

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"Я недавно разговаривал об этом с американским журналистом. Он также расспрашивал меня об этом, но почему меня? Вы спросите тех людей, он же их земляк! Им все равно...",- заявил президент.

Кто такой Алексей Навальный

Российский оппозиционный политик, общественный деятель и юрист украинского происхождения. Стал известен как организатор демонстраций против коррупции в России, а также против президента Владимира Путина и его правительства. Wall Street Journal описал Навального как "человека, которого Владимир Путин боится больше всего", пишет Википедия.

20 августа 2020 года был отравлен в самолете, когда возвращался из Томска в Москву, впал в кому. 24 августа был перевезен в берлинскую клинику.

22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду.

4 августа 2023 года Московский городской суд приговорил Алексея Навального еще к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинениям в создании экстремистского сообщества.

Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года, находясь в заключении в исправительной колонии № 3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком округе России.

Буданов говорит, что таки тромб

Также сегодня на эту тему высказался и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. О причинах смерти Навального Буданов рассказал в комментарии журналистам в кулуарах форума " Украина. Год 2024".

По данным начальника ГУР, смерть российского оппозиционера наступила из-за отрыва тромба. Вместе с тем он не уточнил, могло ли что-либо спровоцировать смерть Навального из-за отрыва тромба.

"Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, он реально погиб от тромба", – заявил Буданов.

Что еще сказал президент во время пресс-конференции

Как подчеркнул Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве, передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Патриот может стать переломным моментом в войне. Глава государства подчеркнул, что если Украина получила бы в ближайшие месяцы десять систем Patriot для ключевых индустриальных центров и если бы эти системы наша страна могла бы применить ближе к фронту, враг "отступил бы".

Также Зеленский заявил, что Кремлю был хорошо известен план украинского контрнаступления в прошлом году. Также он заявил, что по состоянию на сегодня "не все идет по плану и не все зависит от нас".

"Я не смогу сказать вам детали этого плана, потому что... чем меньше людей знает о планах украинской армии, тем быстрее будет победа и неожиданный результат для россиян. И скажу вам откровенно-наши контрнаступательные действия осенью прошлого года были на столе у Кремля до того, как начались контрнаступательные действия. Точка", заявил президент.

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