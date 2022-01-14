"Голословная информация": Песков высказался о провокации для вторжения в Украину

Песков отреагировал на заявление СМИ о провокации / УНИАН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление о том, что РФ подготовила боевиков для проведения операции под чужим флагом на Донбассе. По его словам, публикация несет "голословный характер", сообщает сегодня ТАСС.

"До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены", - заявил он.

Сегодня Главред сообщал о том, что американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину, пишет CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США.

По словам чиновника, указанные оперативники прошли подготовку по ведению боевых действий в городских условиях с использованием взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против подконтрольных РФ боевиков.

Представитель США заявил, что администрация Джо Байдена считает, что Россия может готовиться к вторжению в Украину, "которое приведет к массовым нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет своих целей".

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Ситуация на границе Украины с Россией

Россия начала перебрасывать к украинской границе военные вертолеты. Стягивание войск замедлилось, однако у границы Украины до сих пор остаются около 100 тысяч российских военных.

Такие действия РФ могут свидетельствовать, что она продолжает готовиться к масштабному вторжению, пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США

Также в издании сообщают, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

"Вашингтон рассчитывал на стягивание до 175 000 российских военных к украинским границе. Однако скопление войск замедлилось, хотя Россия и перебрасывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители", - говорится в сообщении.

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