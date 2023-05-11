Идет нагнетание ситуации, Украина будет говорить с РФ разве что на условиях Киева – Данилов

Украину хотят "усадить" за стол переговоров со страной-агрессором Россией, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Даже если Зеленский примет решение говорить с Россией, разговор будет на условиях Киева - Данилов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Многие государства взяли курс на нагнетание ситуации и пытаются "посадить" Украину за стол переговоров с оккупантом Россией. Однако даже если Киев будет о чем-либо разговаривать с Москвой, диалог будет исключительно на условиях украинского государства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в мире запущена кампания по организации "переговоров" между Украиной и Россией. Ситуация нагнетается.

"Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы как можно скорее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Запущена очень большая кампания по этому поводу. Звучит много предложений из разных стран по этому поводу", - отметил Данилов.

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По словам чиновника, даже если Зеленский примет решение говорить с Москвой, то любые переговоры будут только на условиях Киева.

"Но имейте в виду, я более чем уверен, что если мы будем о чем-то разговаривать, и президент примет такое решение, то это будет только на условиях нашей страны", - подчеркнул Алексей Данилов.

Переговоры Украины и России

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что поскольку западный мир не может остановить войну, нужно, дескать, Украину и агрессора Россию "усадить за стол переговоров". Он подверг критике военную помощь ВСУ и назвал такие действия, мол, "подливанием бензина в огонь". Также он предложил, чтобы посредником в таком диалоге стал Китай.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов раскритиковал заявление Крозетто и сказал, что вместо пророссийских миротворческих инициатив следует предоставить Украине больше оружия. По словам Данилова, оружие – лучший аргумент общения с Москвой, которая намерена уничтожить Украину.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на мирные переговоры между Киевом и Москвой невозможны.

"После 423 дней кровавой войны это невозможно. Ибо это умышленная война на уничтожение, которую ведет РФ, а не мифический "конфликт". Здесь нет простора для "урегулирования", – подчеркнул Подоляк.

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