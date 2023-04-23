УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине жестко осадили министра обороны Италии, предложившего переговоры с РФ

Алексей Тесля
23 апреля 2023, 11:35 обновлено 23 апреля, 11:45
243
Цель агрессора остается неизменной - уничтожение Украины, подчеркнул Алексей Данилов.
Данилов, Крозетто
Алексей Данилов ответил Гвидо Крозетто / УНИАН, Facebook/guidocrosettoofficial

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал предоставлять Украине больше оружия вместо призывов к переговорам с РФ.

"Когда цель российского агрессора остается неизменной - уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования - это ничто иное как пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие – лучший посредник и единственный понятный для России аргумент общения", — написал Данилов в Facebook.

Позиция Офиса президента

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на заявление министра обороны Италии Гвидо Крозетто о необходимости посадить Украину и Россию за стол мирных переговоров.

видео дня

"После 423 дней кровавой войны это невозможно. Ибо это умышленная война на уничтожение, которую ведет РФ, а не мифический "конфликт". Здесь нет простора для "урегулирования", — написал Подоляк в Twitter.

Скандальное заявление Гвидо Крозетто

Ранее итальянская газета La Stampa обнародовало интервью с главой Минобороны Крозетто, где тот заявил о необходимости посадить Украину и Россию за стол мирных переговоров. А также о том, что Китай мог стать посредником в этом.

По его словам, Италия движется по двум основным линиям: первая - это помощь Украине в ее праве на самозащиту. А вторая – "постоянное и ежедневное обязательство пытаться построить стол для мира".

"Сейчас единственное, что мы можем сделать, это не закончить войну, а остановить конфликт и попытаться посадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом и не имеют ничего общего", — сказал Крозетто.

Он выразил надежду на "большую роль" Европы в этом "чтобы попытаться подлить воду в огонь".

"Очень хорошо разливается бензин, но некому стать пожарным. ООН, которая должна была быть пожарным, упустила шанс быть им. Потому что Совет Безопасности блокируется постоянными членами, такими как Россия, Китай, Соединенные Штаты", — добавил министр.

Потому, по словам Крозетто, для мира нужен другой посредник за столом переговоров. И им мог бы стать Китай.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил Украине уступить оккупированный Крымский полуостров агрессору, чтобы положить конец войне с РФ.

Также президент Бразилии призвал к созданию аналога "Большой двадцатки" для достижения мира в Украине с участием стран Латинской Америки, Китая и ОАЭ. Кроме того, он обвинил США и ЕС в "поощрении" войны.

Ранее Луис Инасиу Лула да Силва сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине, фактически поощрив захватнические действия оккупантов РФ.

По мнению президента Бразилии, такой шаг якобы необходим для того, чтобы покончить с войной.

"Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он (Путин - ред.) еще вторгся, он должен подумать. Зеленский тоже не может хотеть всего. Мир нуждается в покое... Мы должны найти решение", — добавил Луис Инасиу Лула да Силва.

Другие новости:

Михаил Подоляк Алексей Данилов новости Италии война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

Оккупанты могут снова пойти на штурм Угледара - Дмитрашковский

Оккупанты могут снова пойти на штурм Угледара - Дмитрашковский

12:25 Украина
Контрнаступление ВСУ будет серьезным, у армии России все плохо – Курт Волкер

Контрнаступление ВСУ будет серьезным, у армии России все плохо – Курт Волкер

12:23 Мир
В Украине жестко осадили министра обороны Италии, предложившего переговоры с РФ

В Украине жестко осадили министра обороны Италии, предложившего переговоры с РФ

11:35 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:25

Оккупанты могут снова пойти на штурм Угледара - Дмитрашковский

12:23

Контрнаступление ВСУ будет серьезным, у армии России все плохо – Курт ВолкерВидео

11:35

В Украине жестко осадили министра обороны Италии, предложившего переговоры с РФ

11:27

В боях с российскими оккупантами погиб украинский воин из Закарпатья Андрей Пида

10:58

Производитель спецформы для ВСУ из Сумской области заявил о противоправной блокировке работы налоговикамиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:23

"Нужно набраться терпения": в ВСУ сделали заявление по "высадке войск" на левобережье ХерсонщиныВидео

10:18

Удивительная головоломка для особенных: нужно найти лишнюю цифру за 6 секундВидео

10:13

Войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову: власти показали последствия

09:55

Германия передала Украине лишь 6% своих Leopard 2 и ни одного БТР Fuchs - Мельник

Реклама
09:22

"Нужно в 10 раз больше помощи": в МИД назвали условие окончания войны в Украине до конца 2023 года

08:59

Пригожин и Минобороны РФ пытаются убедить Путина уйти в оборону в Украине – ISWВидео

08:32

Сын Пескова подтвердил, что якобы был наемником "Вагнера" и получил медаль за "боевой подвиг"

08:20

Россия запустит к 9 мая 300 ракет?мнение

07:43

ВСУ заняли позиции на левом берегу Днепра на Херсонщине в 7 км от админцентра - ISWВидео

06:14

Пригожин сдулся и возвращается к статусу маргиналамнение

05:20

Едят и не толстеют: в чем секрет японских женщинВидео

04:00

Главный теледоктор РФ Малышева бросила любимую Россию и уехала в США

03:20

Гениально просто: невозможно вкусные пирожки из слоеного теста за 20 минут - рецептВидео

02:40

Зачем в сало добавляют сахар: о хитром фокусе знают лишь единицы

02:02

Почему нельзя разговаривать с умершим на могиле: что говорят священники

Реклама
01:35

"Путина и Россию полностью уничтожат": Маломуж назвал черту, которую не решится перейти диктатор РФВидео

00:51

Почему 23 апреля нельзя готовить с самого утра: приметы и что нельзя делатьВидео

00:27

Какая прическа молодит после 30 лет: 2 удачные стрижки средней длины, которые подходят всемФото

22 апреля, суббота
23:45

"Это фото Николая": кремлевский политолог опозорился, выдавая сына Порошенко за сына Пескова

23:42

Волочкова готовиться стать бабушкой

23:23

Звезда "Ворониных" отреагировала на то, что ее брат зверски убил двух человек

22:40

В Харькове прозвучали мощные взрывы: оккупанты обстреляли городВидео

22:10

"Первая леди" Легиона: экс-депутат из Швеции ушла в ВСУ и защищает Украину

21:33

Украина в следующем месяце может потерять контроль над воздушным пространством - The TimesВидео

21:15

Блицкриг в Крыму и на востоке: ВСУ готовят оккупантам "большой взрыв" – западные СМИ

21:05

Уничтожить сорняк "напалмом": как избавиться от крапивы навсегда

20:44

В Бахмуте продолжаются бои за "дорогу жизни" - КоваленкоВидео

20:06

В Швеции дали тревожный прогноз: Украине грозит затяжная война на истощение

19:24

Надбавки к пенсии: кому выплатят дополнительно 150 грнВидео

19:21

"Украину надо усадить за стол переговоров": Италия возмутила циничным заявлениемВидео

19:20

После войны к политикам будет три вопросамнение

18:39

Украине нужно в 10 раз больше военной помощи: в МИД дали "рецепт" завершения войны

18:27

"Она мне выдала такое, что я плакала": советская актриса рассказала о скандале с сестрой из Украины

18:25

Чем нельзя мыть зеркала: 3 совета для блестящих зеркал без разводов и мутности

18:03

Разбитые дома и выбитые окна: на Белгородщине жалуются на "бавовну", в области гремят взрывы

Реклама
17:41

Женский гороскоп на неделю 24-30 апреля: Стрельцам – страх, Львам - возможностиВидео

17:03

Плавать будут все: Украину зальет дождямиВидео

17:01

Посол Украины жестко ответил дипломату из КНР насчет статуса Крыма

16:59

Как постирать тяжелое одеяло в стиральной машине: 10 главных правил, которые должны знать все

16:35

Больная раком звезда популярного Американского сериала разводится с мужем

16:31

Системы ПВО Patriot достанут российские Су-35 с управляемыми авиабомбами – Игнат

16:14

"Вот так надо жить, а не войны разводить": Галкин растрогал фото с подросшими Лизой и ГарриВидео

15:59

Российские партии, бизнес и шейх Мали: Зеленский ввел новый пакет санкцийВидео

15:53

В сеть попали фото элитной школы, в которую ходят двойняшки Пугачевой и Галкин

15:26

Россия приближается к Нюрнбергу II: Резников рассказал о результатах Рамштайна-11Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять