В Украине жестко осадили министра обороны Италии, предложившего переговоры с РФ

Цель агрессора остается неизменной - уничтожение Украины, подчеркнул Алексей Данилов.

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Алексей Данилов ответил Гвидо Крозетто / УНИАН, Facebook/guidocrosettoofficial

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал предоставлять Украине больше оружия вместо призывов к переговорам с РФ.

"Когда цель российского агрессора остается неизменной - уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования - это ничто иное как пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие – лучший посредник и единственный понятный для России аргумент общения", — написал Данилов в Facebook.

Позиция Офиса президента

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на заявление министра обороны Италии Гвидо Крозетто о необходимости посадить Украину и Россию за стол мирных переговоров.

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"После 423 дней кровавой войны это невозможно. Ибо это умышленная война на уничтожение, которую ведет РФ, а не мифический "конфликт". Здесь нет простора для "урегулирования", — написал Подоляк в Twitter.

Скандальное заявление Гвидо Крозетто

Ранее итальянская газета La Stampa обнародовало интервью с главой Минобороны Крозетто, где тот заявил о необходимости посадить Украину и Россию за стол мирных переговоров. А также о том, что Китай мог стать посредником в этом.

По его словам, Италия движется по двум основным линиям: первая - это помощь Украине в ее праве на самозащиту. А вторая – "постоянное и ежедневное обязательство пытаться построить стол для мира".

"Сейчас единственное, что мы можем сделать, это не закончить войну, а остановить конфликт и попытаться посадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом и не имеют ничего общего", — сказал Крозетто.

Он выразил надежду на "большую роль" Европы в этом "чтобы попытаться подлить воду в огонь".

"Очень хорошо разливается бензин, но некому стать пожарным. ООН, которая должна была быть пожарным, упустила шанс быть им. Потому что Совет Безопасности блокируется постоянными членами, такими как Россия, Китай, Соединенные Штаты", — добавил министр.

Потому, по словам Крозетто, для мира нужен другой посредник за столом переговоров. И им мог бы стать Китай.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил Украине уступить оккупированный Крымский полуостров агрессору, чтобы положить конец войне с РФ.

Также президент Бразилии призвал к созданию аналога "Большой двадцатки" для достижения мира в Украине с участием стран Латинской Америки, Китая и ОАЭ. Кроме того, он обвинил США и ЕС в "поощрении" войны.

Ранее Луис Инасиу Лула да Силва сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине, фактически поощрив захватнические действия оккупантов РФ.

По мнению президента Бразилии, такой шаг якобы необходим для того, чтобы покончить с войной.

"Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он (Путин - ред.) еще вторгся, он должен подумать. Зеленский тоже не может хотеть всего. Мир нуждается в покое... Мы должны найти решение", — добавил Луис Инасиу Лула да Силва.

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