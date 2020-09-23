Кабмин пригрозил санкциями против онлайн-сервисов, пропагандирующих российский контент

Александр Ткаченко анонсировал санкции против российского ритейлера / УНИАН

Кабмин поручил разработать предложения по введению санкций в отношении онлайн-сервисов, которые предлагают контент российского производства, запрещенный в Украине.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил Кабмину рассмотреть возможность введения санкций в отношении онлайн-сервисов, которые предлагают российскую продукцию.

"Предлагается протокольное поручение Кабинету министров рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн сервисам, которые пропагандируют и предлагают продукцию разного рода и контент российского производства в разрезе продукции и российских сериалов, которые запрещены законом, вроде сервисов ivi.ru или видео library.ru", - сказал Ткаченко.

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Напомним, на днях на рынок Украины вышел крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries, среди продукции которого нашли запрещенную в Украине.

Wildberries является крупнейшим российским онлайн-ритейлером. Сервис уже работает в восьми странах: России, Польше, Словакии, Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии.

Санкции против России - что было ранее: