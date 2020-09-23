Кабмин пригрозил санкциями против онлайн-сервисов, пропагандирующих российский контент

На днях на рынок Украины вышел крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries, среди продукции которого нашли запрещенную в Украине.
Кабмин поручил разработать предложения по введению санкций в отношении онлайн-сервисов, которые предлагают контент российского производства, запрещенный в Украине.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил Кабмину рассмотреть возможность введения санкций в отношении онлайн-сервисов, которые предлагают российскую продукцию.
"Предлагается протокольное поручение Кабинету министров рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн сервисам, которые пропагандируют и предлагают продукцию разного рода и контент российского производства в разрезе продукции и российских сериалов, которые запрещены законом, вроде сервисов ivi.ru или видео library.ru", - сказал Ткаченко.
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Напомним, на днях на рынок Украины вышел крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries, среди продукции которого нашли запрещенную в Украине.
Wildberries является крупнейшим российским онлайн-ритейлером. Сервис уже работает в восьми странах: России, Польше, Словакии, Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии.
Санкции против России - что было ранее:
- Как ранее писал Главред, Министерство финансов США в среду, 23 сентября, добавило в санкционные списки восемь граждан и уроженцев Российской Федерации, а также семь организаций из России и Финляндии. Вашингтон обвиняет их во вмешательстве в американские выборы, дела Украины и кибератаках.
- 26 августа США расширили санкции против России, в "черный список" попали 5 российских научно-исследовательских институтов.
- 20 июля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что главу Чечни Рамзана Кадырова внесли в санкционный список.
- 16 июля США ввели санкции против трех физических лиц и пяти компаний, связанных с Евгением Пригожиным, которого называют близким к окружению президента РФ Владимира Путина бизнесменом. Эмбарго коснулось компаний в Таиланде, Судане и Гонконге.