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"Кидает в людей камень раздора": у Путина эмоционально ответили на интервью Зеленского

6 августа 2021, 08:49

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что для многих украинцев Россия является "исторической Родиной".

Мария Захарова
Захарова ответила на слова Зеленского о Донбассе / Reuters

В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на слова президента Владимира Зеленского о том, что жители Донбасса, которые считают эту территорию российской, следует переехать в РФ. По мнению официального представителя российского ведомства Марии Захаровой, это высказывание свидетельствует о неуважении к правам человека.

Дипломатка убеждена, что Зеленский вместо попыток объединить государство "кидает в людей камень раздора, добивая страну". При этом сотрудница российского МИД отметила в своем Telegram-канале, что основную поддержку президенту на выборах оказали русскоязычные граждане юга, юго-востока и центра страны.

Также Захарова заявила, что якобы коренным жителям не за что держаться, потому что "киевский режим продает землю иностранцам". В то же время представитель МИД РФ убеждена в том, что для многих украинцев Россия является "исторической Родиной".

"Так почему же теперь Зеленский негодует, что значительная часть этой самой страны и народа, понимая, что их никто не спрашивал, но все равно уже упаковали на продажу, считают возможным самим определить вектор и формат движения?", – спрашивает Захарова, оправдывая деятельность так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Вместе с тем Захарова заявила, что если президент Украины Владимир Зеленский предлагает выехать из страны украинцам, которые "чувствуют себя русскими", то с его стороны честным было бы сделать такое же предложение тем, "кто рвется в Евросоюз и НАТО".

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Оккупацию российскими войсками части территории Украины дипломатка из РФ назвала "мифической", отметив, что Зеленский ведет дело к реальной сдаче суверенитета страны, так как стремление Украины вступить в НАТО и ЕС "ровно это и означает".

Что заявил Зеленский во время интервью

В четверг, 5 августа, телеканал "Дом" опубликовал интервью с Зеленским. Глава государства в разговоре с журналистом заявил, что выдача паспортов России жителям оккупированных территорий Донбасса угрожает нашей стране тем, что Владимир Путин может забрать Донбасс, так же как и Крым. Президент заверил, что история смывает подобные шаги и "все это пройдет".

Также Зеленский рассказал, что первым шагом к урегулированию конфликта на Донбассе является прекращение огня. В ходе общения с журналистом гарант отметил, что "нельзя говорить с людьми, у которых в руках оружие"

Помимо этого, президент Украины заявил, что "российская история еще будет оплакивать ситуацию с Крымом". По его мнению, оккупация Крыма была "первой спичкой", которая испортила отношения между народами стран.

Владимир Зеленский выдача паспортов военная агрессия РФ Мария Захарова новости Донбасса
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