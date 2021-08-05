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Российская история еще будет оплакивать свои же шаги по Крыму - Зеленский

5 августа 2021, 20:23
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Президент Украины отметил, что оккупация Крыма была "первой спичкой", которая испортила отношения между народами стран.

Зеленский
Зеленский высказался об агрессии России / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия, со своей стороны, будет жалеть из-за принятых решений по оккупации. По мнению лидера украинцев, соответствующий поступок привел к ухудшению отношений между народами.

"Простите меня за такие словосочетания, но российская история еще будет оплакивать свои же шаги и решения по Крыму. Почему я говорю сейчас "Крым", а не "Донбасс". У Донбасса не меньшая рана, даже больше, глубже - погибших гораздо больше, намного, тысячи людей", - заявил Владимир Зеленский телеканалу Дом.

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Президент Украины отметил, что оккупация Крыма была "первой спичкой", которая испортила отношения между народами стран.

"А потому что Крым - это первая спичка, первый огонек, через который два народа реально — возможно, на поколение, на два — так друг к другу относятся. Не хотят видеть, не хотят слышать", - добавил Зеленский.

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Интервью Зеленского - о чем говорил президент:

Зеленский рассказал, что в России много русских, которым стыдно за действия РФ в вопросах аннексии Крыма.

Также президент посоветовал любителям "русского мира" уже искать себе место в России. Счастья не будет – говорит президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым шагом к урегулированию конфликта на Донбассе является прекращение огня.

Владимир Зеленский военная агрессия РФ новости Украины Офис президента
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