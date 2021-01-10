Кривонос пояснил, почему Украине не удалось отвоевать Крым

Кривонос рассказал о планах по Крыму / УНИАН

Генштаб ВСУ готовил секретную операцию по возвращению Крыма, во время которой на полуостров планировали перебросить наиболее боеспособные подразделения ВДВ.

"ВСУ рассматривали вариант захвата наших территорий. И много военных частей были ориентированы действовать согласно этому плану, чтобы отразить возможные попытки захвата территорий. Среди них и части ВДВ: 25 воздушно-десантная бригада и 79 аэромобильная бригада. Они должны были войти в Крым, занять позиции и усилить те группировки в Крыму, которые были в то время в Вооруженных силах Украины", - сообщил экс-заместитель секретаря СНБО, бывший начальник Управления специальных операций Генерального штаба Сергей Кривонос в интервью "Крым.Реалии".

В то время в Крыму на плановых учениях уже находилась рота 25 воздушно-десантной бригады ВСУ. По его словам, операции помешало то, что базирующаяся в Перевальном 36 бригада — одна из самых боеспособных украинских частей в Крыму — была сдана российской стороне ее командиром Сергеем Стороженко.

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