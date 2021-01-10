Кривонос пояснил, почему Украине не удалось отвоевать Крым

В Генштабе ВСУ готовили секретную операцию по возвращению полуострова.
Генштаб ВСУ готовил секретную операцию по возвращению Крыма, во время которой на полуостров планировали перебросить наиболее боеспособные подразделения ВДВ.
"ВСУ рассматривали вариант захвата наших территорий. И много военных частей были ориентированы действовать согласно этому плану, чтобы отразить возможные попытки захвата территорий. Среди них и части ВДВ: 25 воздушно-десантная бригада и 79 аэромобильная бригада. Они должны были войти в Крым, занять позиции и усилить те группировки в Крыму, которые были в то время в Вооруженных силах Украины", - сообщил экс-заместитель секретаря СНБО, бывший начальник Управления специальных операций Генерального штаба Сергей Кривонос в интервью "Крым.Реалии".
В то время в Крыму на плановых учениях уже находилась рота 25 воздушно-десантной бригады ВСУ. По его словам, операции помешало то, что базирующаяся в Перевальном 36 бригада — одна из самых боеспособных украинских частей в Крыму — была сдана российской стороне ее командиром Сергеем Стороженко.
Крымская платформа
- Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября в ходе своего визита в Турцию сделал заявление о том, что официальный Киев создает переговорную площадку – Крымская платформа, целью которой станет выработка решений по деоккупации украинского полуострова.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил готовность Анкары присоединиться к Крымской платформе и подчеркнул непризнание республикой аннексированного Крыма территорией РФ.
- В МИД Украины 28 октября заверили, что Соединенные Штаты Америки также поддерживают Киев в направлении реализации Крымской платформы.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 5 декабря назвал ключевые приоритеты, в рамках которых будет работать Крымская платформа.