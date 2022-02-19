Кто-то врет: Украина хочет мира, а Россия не хочет нападать - Зеленский

Владимир Зеленский высказался о ситуации на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление на фоне обострения ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что Украина хочет мира.
"Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия не хочет наступать. Кто-то из нас врет. Это еще не аксиома, но не гипотеза", - сказал он во время Мюнхенской конференции.
Резкое обострение на Донбассе
В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.
Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.
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