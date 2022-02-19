Кто-то врет: Украина хочет мира, а Россия не хочет нападать - Зеленский

Украина хочет мира, а Россия не хочет нападать - кто-то из нас врет / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление на фоне обострения ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что Украина хочет мира.

"Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия не хочет наступать. Кто-то из нас врет. Это еще не аксиома, но не гипотеза", - сказал он во время Мюнхенской конференции.

Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

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