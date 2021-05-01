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Кулеба заявил о планах Украины по участию США в вопросах Донбасса

1 мая 2021, 14:51
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Спецпредставитель Госдепа США по Донбассу будет решать четкие задачи, утверждает Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Украина ожидает, что представитель США по Донбассу сыграет важную роль в урегулировании конфликта - Кулеба / УНИАН

Официальный Киев ожидает от Вашингтона назначения Специального представителя Госдепа США по вопросам Донбасса. Американский чиновник должен принимать непосредственное участие в процессе принятия решений Америкой относительно Украины и ситуации в ОРДЛО. От него будет требоваться четкое выполнение поставленных задач. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украина заинтересована в назначении спецпредставителя США по Донбассу, который будет глубоко интегрирован, то есть станет неотъемлемой частью процесса разработки и принятия решений Госдепартаментом относительно Украины и Донбасса", - рассказал Кулеба в интервью Радио Свобода.

Как полагает Кулеба, представитель Госдепа должен четко понимать свои функции в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.Читайте такжеВ США сделали заявление по Донбассу и назвали условие для России

Дипломат подчеркнул, что решение по вопросу назначения американского специального представителя по Донбассу будет приниматься исключительно госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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