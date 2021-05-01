Кулеба заявил о планах Украины по участию США в вопросах Донбасса

Спецпредставитель Госдепа США по Донбассу будет решать четкие задачи, утверждает Дмитрий Кулеба.
Официальный Киев ожидает от Вашингтона назначения Специального представителя Госдепа США по вопросам Донбасса. Американский чиновник должен принимать непосредственное участие в процессе принятия решений Америкой относительно Украины и ситуации в ОРДЛО. От него будет требоваться четкое выполнение поставленных задач. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Украина заинтересована в назначении спецпредставителя США по Донбассу, который будет глубоко интегрирован, то есть станет неотъемлемой частью процесса разработки и принятия решений Госдепартаментом относительно Украины и Донбасса", - рассказал Кулеба в интервью Радио Свобода.
Как полагает Кулеба, представитель Госдепа должен четко понимать свои функции в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.Читайте такжеВ США сделали заявление по Донбассу и назвали условие для России
Дипломат подчеркнул, что решение по вопросу назначения американского специального представителя по Донбассу будет приниматься исключительно госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Новости Украины и США
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен 30 апреля заявил, что он намерен отправиться с визитом в Украину уже на следующей неделе. Причиной поездки является обеспокоенность Вашингтона сложной ситуацией вблизи украинских границ. Штаты не уверены, что отвод войск РФ от границ Украины поспособствует стабилизации ситуации.
- Визит запланирован на 5-6 мая. Блинкен планирует провести переговоры с президентом Украины Зеленским и главой МИД Кулебой.
- Ранее был опубликован доклад директора управления разведки Минобороны США Скотта Беррьера, в котором речь шла о том, что Москва продолжает оказывать сопротивление стремлению Украины в НАТО, и укрепляет свои позиции в Крыму. Беррьер полагает, что конфликт на Донбассе вряд ли будет урегулирован в краткосрочной перспективе.