Кулеба заявил о планах Украины по участию США в вопросах Донбасса

Украина ожидает, что представитель США по Донбассу сыграет важную роль в урегулировании конфликта - Кулеба / УНИАН

Официальный Киев ожидает от Вашингтона назначения Специального представителя Госдепа США по вопросам Донбасса. Американский чиновник должен принимать непосредственное участие в процессе принятия решений Америкой относительно Украины и ситуации в ОРДЛО. От него будет требоваться четкое выполнение поставленных задач. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украина заинтересована в назначении спецпредставителя США по Донбассу, который будет глубоко интегрирован, то есть станет неотъемлемой частью процесса разработки и принятия решений Госдепартаментом относительно Украины и Донбасса", - рассказал Кулеба в интервью Радио Свобода.

Как полагает Кулеба, представитель Госдепа должен четко понимать свои функции в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.Читайте такжеВ США сделали заявление по Донбассу и назвали условие для России

Дипломат подчеркнул, что решение по вопросу назначения американского специального представителя по Донбассу будет приниматься исключительно госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Новости Украины и США