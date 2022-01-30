Кулеба рассказал, как угрозы России влияют на Украину

Дмитрий Кулеба обратился к Путину / Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна страдает из-за распространяемой в обществе паники. Но тем временем государство объединяет усилия с партнерами, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий в свете информации о возможном вторжении РФ.

"Мы уже страдаем экономически и становимся слабее из-за распространяемой в обществе паники. Поэтому рынки и люди должны понимать одну вещь: Украина и ее партнеры объединяют усилия, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий", - заявил Кулеба в интервью Vice News в воскресенье, 30 января.

Он порекомендовал украинцам оставаться сильными на фоне угроз со стороны России, а также напомнил, что Украина находится в состоянии повышенной готовности еще с 2014 года.

Также Кулеба обратился к президенту РФ Владимиру Путину и рекомендовал ему не тратить миллионы на войну, а сконцентрироваться на повышении благосостояния своей страны.

"Занимайтесь своими делами, заботьтесь о собственных людях", - так глава МИД ответил на вопрос о том, что он сказал бы Путину при встрече.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование в связи с отказом правительства Германии снабжать Украину оружием, заявив, что "украинцы будут помнить это десятилетиями".

Тем временем в Сенат Соединенных Штатов внесен законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. С инициативой выступила группа сенаторов из Демократической и Республиканской партий.

Авторы документа утверждают, что это позволит Украине получить военную технику "для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения".

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