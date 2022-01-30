Кулеба рассказал, как угрозы России влияют на Украину

Также Кулеба обратился к президенту РФ Владимиру Путину.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна страдает из-за распространяемой в обществе паники. Но тем временем государство объединяет усилия с партнерами, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий в свете информации о возможном вторжении РФ.
"Мы уже страдаем экономически и становимся слабее из-за распространяемой в обществе паники. Поэтому рынки и люди должны понимать одну вещь: Украина и ее партнеры объединяют усилия, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий", - заявил Кулеба в интервью Vice News в воскресенье, 30 января.
Он порекомендовал украинцам оставаться сильными на фоне угроз со стороны России, а также напомнил, что Украина находится в состоянии повышенной готовности еще с 2014 года.
Также Кулеба обратился к президенту РФ Владимиру Путину и рекомендовал ему не тратить миллионы на войну, а сконцентрироваться на повышении благосостояния своей страны.
"Занимайтесь своими делами, заботьтесь о собственных людях", - так глава МИД ответил на вопрос о том, что он сказал бы Путину при встрече.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование в связи с отказом правительства Германии снабжать Украину оружием, заявив, что "украинцы будут помнить это десятилетиями".
Тем временем в Сенат Соединенных Штатов внесен законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. С инициативой выступила группа сенаторов из Демократической и Республиканской партий.
Авторы документа утверждают, что это позволит Украине получить военную технику "для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения".
Читайте также:
- Шаг России по Донбассу – выход из Минских соглашений: Кулеба объяснил ситуацию с признанием "ЛДНР"
- "Будут очень неплохие новости": Кулеба анонсировал планы по союзу Украины, Британии и Польши
- Россия не способна на полномасштабное вторжение в Украину: Кулеба объяснил причину
- "Войск становится все больше": Кулеба объяснил, почему Россия не наступает на Украину
- Кулеба пообщался с делегацией Конгресса США: обсудили агрессию России и санкции
- Кулеба озвучил дипломатическую стратегию по сдерживанию России: в чем суть