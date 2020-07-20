СМИ назвали возможных кандидатов в мэры Харькова, Одессы и Днепра

Олег Филимонов может побороться за место мэра Одессы/ УНИАН

В команде президента определились с кандидатурами на посты мэров Одессы, Харькова и Днепра на местных выборах в Украине, которые назначены на 25 октября 2020 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным издания, против мэра Одессы Геннадия Труханова хотят выдвинуть одного из фронтменов команды КВН Одесские джентльмены, предпринимателя Олега Филимонова. Якобы его кандидатуру одобрил сам президент Владимир Зеленский.

Против действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса, который уже заявил о планах избраться мэром в третий раз и повести на выборы свою собственную партию Блок Кернеса - успешный Харьков, Слуга народа собирается выдвинуть бизнесмена из сферы IT Романа Катеринчика. На последних досрочных выборах в парламент Катеринчик замыкал первую десятку списка партии Шария. Его компании Artjoker и Turboseo занимаются веб-разработкой и интернет-рекламой.

Что касается Днепра, то, по словам источников в команде Зеленского, там они хотят выдвинуть в мэры главврача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова, нынешнего депутата облсовета от БПП Сергея Рыженко.

Издание также отмечает, что народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский не скрывает своих амбиций на должность городского головы Днепра и заявил, что будет баллотироваться, независимо от того, на ком остановит свой выбор президент.

Кроме того, по информации РБК-Украина, за пост мэра Черкасс может побороться Александр Скичко. Ещё одного мажоритарщика - Татьяну Рябуху - Слуга народа планирует выдвинуть в Сумах.

Напомним, в столичном конгрессно-выставочном центре Парковый на заседании фракции президентской политсилы, партии Слуга народа в четверг, 16 июля 2020 года, на праймериз кандидатов на пост мэра Киева победила Ирина Верещук.