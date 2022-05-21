"Может я не политик?": Зеленский сделал неожиданное заявление о своем президентстве

Гарант рассказал, как высокая должность изменила его жизнь.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не изменился за время президентства.
Во время интервью Владимира и Елены Зеленских по случаю третьей годовщины со дня инаугурации Президента, он отметил, что политика меняет людей.
Первая леди Украины с ним не согласилась, отметив, что ее муж не изменился.
"Может я не политик?", - с улыбкой на лице заявил Зеленский.
"Ну ты не до конца политик", - добавила жена президента.
На вопрос, считает ли он себя политиком, Зеленский ответил:
"Я чувствую себя президентом, точно".
Читайте такжеПрезидент Зеленский рассказал, что бы сказал Путину при встречеОтметим, что многие называют Владимира Зеленского самым популярным президентом в мире. Его Instagram за 3 года из нескольких тысяч подписчиков выросла до 16,8 миллионов. Только у президента США Джо Байдена 18,6 миллионов.
Ранее Владимир Зеленский прокомментировал свое фото, которое разлетелось по всему миру. Фото журналисты сделали во время визита президента в Киевскую область, где оккупанты зверски издевались и убивали украинцев.
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