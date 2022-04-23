"Мы адекватные люди": Зеленский высказался о возможности применения ядерного оружия

Владимир Зеленский высказался о ядерном оружии / скриншот

Глава государства Владимир Зеленский исключил возможность применения ядерного оружия, если бы оно было у страны. Президент подчеркнул, что украинцы адекватные люди.

"Если бы у нас было ядерное оружие - Украина его никогда бы не использовала. Мы адекватные люди", - сказал Зеленский на пресс-конференции

По его словам, любого руководителя страны, который бы "потянулся бы пальчиком" к "ядерной кнопке", снесло бы украинское общество. Глава государства добавил, что побежал бы первым.

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"Но будь у нас ядерное оружие, риски войны со стороны России были бы минимизированы", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что дипломаты страны-агрессора, России, на нынешней неделе направили властям США официальную ноту протеста.

Как сообщает авторитетное американское издание The Washington Post, в документе говорится о том, что поставки западного оружия Украине якобы могут привести к "непредсказуемым последствиям".

Сообщается, что ноту протеста подали после того, как президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на 800 миллионов долларов США, в который входит дальнобойная артиллерия, дроны, мобильные зенитные и противотанковые средства.

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