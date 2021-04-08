Нардеп от Голоса "забыла" внести в декларацию огромные сбережения мужа

Соответствующие данные указаны в ежегодном финансовом отчете, опубликованном на портале Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Нардеп от фракции Голос Александра Устинова "забыла" занести в свою декларацию зарплату и денежные сбережения наличными своего мужа Алексея Яцюка, ссылаясь на то, что "член семьи не предоставил информацию".
Соответствующие данные указаны в ежегодном финансовом отчете, опубликованном на портале Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. При этом нардеп сама не раз высказывалась за наказание политиков и чиновников, которые скрывают доходы.
"Соврал в декларации больше чем на 4 млн – садись за решетку", – писала она в одном из постов в соцсети.
- Ранее лидер партии Европейская солидарность и бывший президент Украины Петр Порошенко указал в декларации 222 миллиона гривен доходов за 2020 год, коллекцию картин российских художников и три элитных автомобиля. Такие данные содержатся в электронной декларации политика.
- Министр охраны здоровья Максим Степанов показал свод декларацию за 2020 год. Так чиновник указал квартиру в Киеве 340,9 м2, в которой сам проживает. Квартира принадлежит его супруге. Ей же принадлежит и паркоместо в столице площадью 18 м2.
Автор: Екатерина Трохимчук