Нардеп от Голоса "забыла" внести в декларацию огромные сбережения мужа

Александра Устинова не внесла данные о доходах мужа / facebook.com/ustinova.alexandra

Нардеп от фракции Голос Александра Устинова "забыла" занести в свою декларацию зарплату и денежные сбережения наличными своего мужа Алексея Яцюка, ссылаясь на то, что "член семьи не предоставил информацию".

Соответствующие данные указаны в ежегодном финансовом отчете, опубликованном на портале Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. При этом нардеп сама не раз высказывалась за наказание политиков и чиновников, которые скрывают доходы.

"Соврал в декларации больше чем на 4 млн – садись за решетку", – писала она в одном из постов в соцсети.