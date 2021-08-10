Назначен спецпосланник США по Северному потоку-2 / flickr.com americansecurityproject

Амоса Хохштейна назначили старшим советником Госдепа США по вопросам энергобезопасности. Он также будет спецпосланником США по реализации соглашения о запуске Северного потока-2 с Германией, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена в Twitter.

"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по вопросам энергетической безопасности. Он уникально подходит для поддержки разработки и внедрения интегрированной стратегии укрепления глобальной энергетической безопасности", - подчеркнул госсекретарь США.

Амос Хохштейн является близким советником президента США Джо Байдена. Его также называют главным противником российского газопровода "Северный поток-2", который должен соединить Россию и Германию в обход Украины.

Хохштейн в 2017-2020 годах был членом наблюдательного совета украинского "Нафтогаза".

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В апреле американское издание Politico писало, что Хохштейна могут назначить спецпосланником США для того, чтобы он "убил" российский Северный поток-2. Но после этого Байден отменил санкции против оператора газопровода и взял курс на улучшение отношений между Вашингтоном и Берлином.

Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

США и Германия 21 июля объявили о заключении сделки по поводу российского энергетического проекта Северный поток-2. Согласно документу, Германия гарантирует запуск национальных и европейских санкций в отношении России в случае новой агрессии Москвы в отношении Киева. При этом Берлин должен оказать содействие в продлении российско-украинского контракт на транзит газа в Европу еще на 10 лет.

На Банковой раскритиковали документ. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что сделка Штатов и ФРГ по СП-2 ничего не гарантирует Киеву и является только декларацией. Поэтому украинское государство и в дальнейшем будет противодействовать проекту и вести переговоры с Западом.

Журналисты Bloomberg написали, что Германия не остановит работу Северного потока-2 в случае новой агрессии России против Украины. Если будет реализован такой сценарий, то Евросоюз введет новые санкции в отношении Москвы.

Тем временем в Европе образовался дефицит газа, в результате чего произошел всплеск цены на топливо. В ГТС Украины и Нафтогазе обвиняют в этом Газпром, который отказывается от дополнительных поставок газа через украинскую территорию, чтобы ускорить запуск Северного потока-2.