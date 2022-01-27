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О вступлении Украины в НАТО пока речь не идет - МИД Германии

27 января 2022, 21:00
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Анналена Бербок заявила, что сейчас Украине следует заботиться о выполнении Минских договоренностей.

Анналена Бербок
Анналена Бербок заявила, что НАТО не планирует расширение на восток / Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос о скором вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

В интервью газете WAZ дипломат подчеркнула, что Россия в курсе этого.

"На данный момент расширения НАТО на восток вообще нет. Вот почему у меня был долгий разговор с министром иностранных дел России в Москве", - сказала Бербок.

Также она отметила, что заявила своему российскому коллеге о праве каждой страны самостоятельно выбирать союзников и политические блоки для защиты.

Читайте такжеВ Украине произошел "переворот" и ей не место в НАТО - президент ХорватииКроме того, дипломат дала понять Лаврову, что существующие европейские договоры могут быть пересмотрены.

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"Все знают, что сейчас это (расширение НАТО на восток - ред.) не на повестке дня, в том числе и Россия", - сказала Бербок, отвечая на вопрос о том, как она относится к желанию Украины вступить в Альянс.

Глава МИД добавила, что сейчас речь должна идти об урегулировании конфликта на Донбассе, а не вступлении в НАТО.

Напомним, российский МИД 17 декабря обнародовал два документа, которые инициировала Москва и передала на рассмотрение Штатов – проект договора России и США о гарантиях безопасности и соглашение по мерам обеспечения безопасности Америки, РФ и Североатлантического альянса. Теперь россияне ждут переговоров с американцами по данным инициативам.

В проектах соглашений говорится о том, что Россия намерена настаивать на гарантиях по отказу от включения Украины в Североатлантический альянс и нерасширении Альянса на восток. Кроме того, Москва требует, чтобы обе стороны не использовали территории третьих стран для нападения друг на друга.

Автор: Сергей Кущ
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НАТО Сергей Лавров новости Украины Германия
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