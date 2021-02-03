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Оборонный комитет Рады поддержал санкции против NewsOne, 112 Украина и ZIK

3 февраля 2021, 16:21
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Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно выразил поддержку решению СНБО о санкциях против бизнес-партнёра Медведчука.

112 Украина
Оборонный комитет Рады поддержал санкции против NewsOne, 112 Украина и ZIK / сайт канала

Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал санкции против народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний, в том числе и телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. Решение принято 3 февраля.

"Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно выразил поддержку решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021" О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) ", - сообщила на своей странице в Facebook народный депутат, заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Она подчеркнула, что решение поддержали единогласно.

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина – о чем сообщалось ранее:

  • 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
  • Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
  • По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
  • Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne. По его словам, эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.
  • 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK). По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.

СНБО санкции Верховная Рада новости Украины Тарас Козак
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