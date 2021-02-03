Оборонный комитет Рады поддержал санкции против NewsOne, 112 Украина и ZIK

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно выразил поддержку решению СНБО о санкциях против бизнес-партнёра Медведчука.
Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал санкции против народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний, в том числе и телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. Решение принято 3 февраля.
"Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно выразил поддержку решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021" О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) ", - сообщила на своей странице в Facebook народный депутат, заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.
Она подчеркнула, что решение поддержали единогласно.
Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина – о чем сообщалось ранее:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
- Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
- Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne. По его словам, эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.
- 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK). По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
Автор: Адриана Бубновская