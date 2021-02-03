Оборонный комитет Рады поддержал санкции против NewsOne, 112 Украина и ZIK / сайт канала

Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал санкции против народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний, в том числе и телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. Решение принято 3 февраля.

"Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно выразил поддержку решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021" О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) ", - сообщила на своей странице в Facebook народный депутат, заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Она подчеркнула, что решение поддержали единогласно.

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина – о чем сообщалось ранее: