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Очередное заседение СНБО состоится в пятницу: рассмотрят восемь вопросов

2 июня 2021, 19:54

Президент утвердил повестку дня заседания СНБО, которая состоит из 8 вопросов.

СНБО
Очередное заседение СНБО состоится в пятницу: рассмотрят восемь вопросов / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский официально созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. СНБО соберется в Офисе президента в пятницу, 4 июня.

Президент утвердил повестку дня заседания СНБО, которая состоит из 8 вопросов. Повестка дня была представлена секретарем СНБО Алексеем Даниловым, сообщила пресс-служба СНБО.

"Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины", - отметили в пресс-службе СНБО.

Ранее сообщалось, что новое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) под председательством президента Украины Владимира Зеленского может состояться 4 июня, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"СНБО в пятницу, скорее всего", – сказал Подоляк. Он добавил, что повестка заседания пока формируется и будет известна позже.

Отметим, на днях заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что в СНБО передан пакет санкций относительно режима Лукашенко. Он отметил, что речь идет, прежде всего, о тех представителях белорусского режима, которые участвовали в фальсификациях выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.

Резонансные решения СНБО - о чем сообщалось ранее:

  • СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
  • Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
  • СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.
  • Также по итогам СНБО заявили, что Украина намерена национализировать предприятие стратегической важности – Мотор Сич. Государство намерено выяснить, каким образом предприятие оказалось во владении частного собственника.

СНБО Владимир Зеленский новости Украины
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