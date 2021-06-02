Очередное заседение СНБО состоится в пятницу: рассмотрят восемь вопросов / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский официально созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. СНБО соберется в Офисе президента в пятницу, 4 июня.

Президент утвердил повестку дня заседания СНБО, которая состоит из 8 вопросов. Повестка дня была представлена секретарем СНБО Алексеем Даниловым, сообщила пресс-служба СНБО.

"Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины", - отметили в пресс-службе СНБО.

Ранее сообщалось, что новое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) под председательством президента Украины Владимира Зеленского может состояться 4 июня, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"СНБО в пятницу, скорее всего", – сказал Подоляк. Он добавил, что повестка заседания пока формируется и будет известна позже.

Отметим, на днях заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что в СНБО передан пакет санкций относительно режима Лукашенко. Он отметил, что речь идет, прежде всего, о тех представителях белорусского режима, которые участвовали в фальсификациях выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.

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