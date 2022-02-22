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"Отдавать свои земли сумасшедшему мы не будем": Роман Зозуля передал Путину "пламенный привет"

22 февраля 2022, 17:33

Футболист резко высказался на речь российского президента об Украине.

Роман Зозуля передал Путину "пламенный привет" / скриншот

Украинский футболист Роман Зозуля прокомментировал решения президента России Владимира Путина признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

На своей страничке в Facebook 32-летний спортсмен опубликовал "пламенное" послание к российскому президенту.

"Мамкин историк не понимает, что своими фантастическими сказками только закаляет и сплачивает нашу нацию. Они могут сколько угодно рукоблудить на забальзамированный труп в мавзолее, но для нас он был, есть и будет палачом, как и его преемник. И наше дело, что делать с их памятниками и как развивать свою страну", - отметил футболист.

Также Зозуля написал, что украинцы и россияне никогда не были братскими народами, "потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае забросить петлю на шею".

Читайте также"Не была и не будет частью России": спортсменка объяснила Путину, почему не Ленин создал Украину"Мы всегда были костью в горле для большинства правителей "великой и могучей". В разные исторические периоды они стремились нас покорить, заморить голодом, преследовать, сажать и убивать за право говорить на родном языке, выражать позицию и стремиться к независимости. И чем больше они сжимали свою петлю, тем сильнее мы из нее вырывались. У нас никогда не было стокгольмского синдрома, у нас всегда было тотальное неприятие их насилия и контроля. В новейшей истории Украины мы это демонстрировали раз в десятилетие на Майданах", - написал футболист.

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По его словам россияне также понимают, что Путин "душевнобольной", но боятся выступить против него с протестом.

"Конечно, есть сознательные россияне, неоднократно выражавшие свою поддержку, но их критически мало. Подавляющее большинство – это зомбированная пропагандой биомасса. Но это их выбор – жить в страхе. И нам с ними не по пути", - считает Зозуля.

Читайте также"Россия создала Украину": посольство США потроллило Путина32-летний спортсмен подчеркнул, что украинцы - мирная нация, которая не планирует ни на кого нападать.

"Нам хватает людей и своих земель, но и отдавать их какому-нибудь сумасшедшему мы не будем. На 8-м году войны наконец-то весь мир прозрел и осознал, что в Украине нет никакого гражданского конфликта, что мы 8 лет сдерживаем российскую агрессию и не даем ей распространиться на всю Европу. Ценой этого стало 15 тысяч жизней... Поэтому мир должен понять и другую истину, что Путин – это реинкарнация Гитлера", - написал Зозуля, добавив, что планы президент РФ амбициознее, чем захват Украины.

"Поэтому сейчас как никогда важно, чтобы мир объединился и ввел экономические санкции против этого проклятого режима. А с физическим сопротивлением, уверен, наши ВСУ справятся, потому что характер наших военных выкован из стали. Наша победа уже близка, как и феерический конец кремлевского зла. Верю в Украину, верю в победу, верю в украинскую армию!", - подытожил Зозуля.

Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России. Российское телевидение также показало его обращение к россиянам, в котором Путин больше часа рассуждал об истории СССР в целом и Украине в частности.

Также сообщалось, известная украинская легкоатлетка и уроженка Луганска Анастасия Брызгина (двухкратная чемпионка Европы среди юниоров в беге на 400 метров) крайне резко высказалась о признании Россией террористической группировки "Л/ДНР".

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Автор: Сергей Кущ
viber
Владимир Путин Роман Зозуля новости Украины
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