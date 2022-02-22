Путин признался, планирует ли расширить РФ до границ Российской империи

Президент РФ заявил, что якобы Москва после распада СССР "признала новые геополитические реалии" и хотела сотрудничать со всеми независимыми странами.
Президент России Владимир Путин заявил, что якобы не собирается расширять территорию РФ до границ Российской империи. Он считает, что на этой теме спекулируют.
Лидер страны-агрессора сказал об этом во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишет пресс-служба российского президента.
"Мы видим и предсказывали спекуляции на эту тему (признание Россией так называемых "ЛНР" и "ДНР" – ред.) – на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности", – отметил Путин.
При этом он цинично отметил, что Москва якобы после распада Советского Союза "признала новые геополитические реалии", а также она активно пыталась "укрепить сотрудничество со всеми независимыми странами, которые возникли на постсоветском пространстве".
Путин признал "ЛДНР"
В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С просьбой об этом к нему обратилась Госдума России. Также российский президент подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе и взаимопомощи". Также Россия вводит в ОРДО войска якобы для поддержания мира.
Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, после чего обратился к украинцам. Он отметил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, в одностороннем порядке выходит из Минских договоренностей и игнорирует решения в пределах Нормандии. Также он сообщил об инициативе Украины о созыве экстренного саммита "нормандской четверки".
Эксперты отметили, что признание Россией "ЛДНР" может быть инструментом мощного давления со стороны РФ на Украину и Запад.
Вас также может заинтересовать:
- "РФ должна придерживаться здравого смысла": президент Турции осудил признание Россией "ЛДНР"
- Россия полностью признала "ЛДНР": Совфед ратифицировал соглашения
- Британия "сокрушила" Россию жесткими санкциями за признание "ЛДНР"