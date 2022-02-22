Путин признался, планирует ли расширить РФ до границ Российской империи

Путин цинично заявил, что Москва после распада СССР якобы "признала новые геополитические реалии"/ Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что якобы не собирается расширять территорию РФ до границ Российской империи. Он считает, что на этой теме спекулируют.

Лидер страны-агрессора сказал об этом во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишет пресс-служба российского президента.

"Мы видим и предсказывали спекуляции на эту тему (признание Россией так называемых "ЛНР" и "ДНР" – ред.) – на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности", – отметил Путин.

При этом он цинично отметил, что Москва якобы после распада Советского Союза "признала новые геополитические реалии", а также она активно пыталась "укрепить сотрудничество со всеми независимыми странами, которые возникли на постсоветском пространстве".

Путин признал "ЛДНР"

В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С просьбой об этом к нему обратилась Госдума России. Также российский президент подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе и взаимопомощи". Также Россия вводит в ОРДО войска якобы для поддержания мира.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, после чего обратился к украинцам. Он отметил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, в одностороннем порядке выходит из Минских договоренностей и игнорирует решения в пределах Нормандии. Также он сообщил об инициативе Украины о созыве экстренного саммита "нормандской четверки".

Эксперты отметили, что признание Россией "ЛДНР" может быть инструментом мощного давления со стороны РФ на Украину и Запад.

Вас также может заинтересовать: