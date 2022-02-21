Признание Путиным "ЛДНР": какими будут последствия для Украины

Путин признал "независимость" ОРДЛО / Reuters

Признание Россией ОРДЛО не решает ее стратегической задачи - это может иметь лишь внутриполитический эффект. Поэтому не исключено, что это инструмент мощного давления со стороны РФ на Украину и Запад, чтобы последний давил на Украину с целью политической части "Минска".

Это не последнее китайское предупреждение, но очередной раунд игры на повышение ставок и принуждения Киева к прямым переговорам с ОРДЛО - того, на чем ранее настаивала Москва.

"Минска" больше не будет существовать"

Когда соответствующий указ президента России будет обнародован, тогда это можно считать признанием, но до его появления еще может пройти определенный период времени - в частности, это может быть предоставление Лаврову полномочий и времени для ведения консультаций и переговоров по организации саммита с Соединенными Штатами и РФ.

Перед этим Лавров еще должен встретиться с Блинкеном, определить дату "прямого контакта" Путина и Байдена и уже после этого, если за этот период времени не удастся выбить из американцев уступки (их можно будет увидеть во время подготовки к ТКГ и до встречи советников нормандской четверки), тогда Россия действительно может пойти на признание, причем признание в рамках, записанных в так называемых "конституциях "ЛДНР", на всей территории Луганской и Донецкой областей уже официально ввести войска, тем самым легализовать свое военное присутствие, выйти на линию разграничения или даже начать давление на украинские войска с территории этих областей, захвата плацдармов, параллельно будет имитироваться высадка десанта, нанесение ударов по инфраструктурным объектам и тому подобное.

Но это - катастрофический сценарий. Наиболее вероятно, что это - способ давления на Запад с целью принуждения Киева к выполнению политической составляющей Минска, хотя для этого нет никаких предпосылок, поскольку не обеспечено выполнение основных вопросов безопасности. То есть пока не будет прекращено огня и не будет обеспечено верифицированное перемирие, любые переговоры по политическому кейсу нецелесообразны.

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А за это время будет попытка через Запад максимально надавить на Киев, чтобы выбить из нас и законопроект по конституционным изменениям в выгодном России редакции, и амнистии боевиков и все остальное.

В целом оценивать и, тем более, прогнозировать дальнейшие действия Путина довольно трудно.

Конечно, поднятие ставок является базовым сценарием, но и план "Б" - подписание указа, провоцирование и вытеснение украинских сил на периметр, выгодный для РФ, тоже не стоит отвергать. Потому что это означает эскалацию и прямой военный конфликт уже непосредственно с Россией.

Но в этом случае "Минск" просто перечеркивается - его больше не будет существовать.

Россия санкций не боится, но ей будет больно

Россия со своей стороны дала понять, что санкции, которые мог бы ввести в ответ Запад, она не боится. Санкции работают в долгую - это не краткосрочный результат, который будет "на завтра". Их эффект Россия уже испытывает в высоких технологиях, нефте-, газодобыче, потому что нужны технологии глубокого бурения, а это сказывается на снижении добычи газа и нефти, что видно по косвенным показателям. Поэтому сырьевая конъюнктура пока на их стороне - Россия достаточно заработала на колебании цен на газ и нефть, но каждый ресурс имеет конечное измерение и так или иначе Россия в своем технологическом отставании от Запада. Их внутренних ресурсов для преодоления этого отставания недостаточно - нужен обмен технологиями, а его нет. А это, в итоге, вредит фондовым индексам российских компаний - это мы видели сегодня, когда они обвалились. Кроме того, применение санкций конкретно в отношении некоторых персонажей и активам, которые приобретены российскими олигархами и Россией в странах Запада, также будут ощутимы. Российский миллиардер, основатель группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг выиграл дело против Швейцарии и одного ее банку, но это все "истории успеха" против санкций Запада. Запад может прибегнуть к более жестких действий, направленных на преследование транзакций российских компаний и олигархов на мировых рынках (в том числе и в оффшорах). С другой стороны, это может быть блокировка и арест активов в Великобритании, странах северной Европы, даже в Германии, США, Канаде.

Читайте также"Черный понедельник": российские акции упали на фоне возможного признания "ЛДНР"Украина надеется на военно-техническую поддержку. И здесь есть надежда, что Альянс, Польша, Великобритания и отчасти Дания нам помогут - в частности, расширением военного присутствия, присутствием кораблей союзников в Черном море, повышения интенсификации сотрудничества с НАТО, инструкторов и т.др.

Кулеба заявил в Мюнхене, что сейчас для Украины есть благоприятная возможность предоставить Украине перспективу европейского членства как инструмент противодействия российской угрозе и определенный позитивный месседж для украинского общества.

Тем более, что в Европе изменились акценты - тот же вице-президент Еврокомиссии Боррель уже говорит не про украинскую, а про "русский кризис", спровоцированный Россией у Украины. И это изменение риторики является определенным маркером для всего ЕС. Поэтому вполне вероятно, что в дальнейшем Европа перейдет от экономических санкций к прямой помощи. Сейчас в этой помощи наблюдается пауза, потому что Запад считает, что может выйти на переговорную позицию. Но после сегодняшнего Совбеза есть все основания говорить об интенсификации военной помощи в увеличение количества предоставленного вооружения и подтолкнет Запад к пересмотру своей позиции по военно-техническому сотрудничеству и военному присутствию в регионе.

Последствия для Украины

Как следствие, есть большая угроза террористических актов на подконтрольной части территории Украины, поскольку это может подтолкнуть общество к настроений о "мир любой ценой". Потому что тогда встанет вопрос в безопасности и панические настроения будут доминирующими и это может учесть Зеленский. Но вся ответственность тогда, конечно, ляжет на РФ и она может получить симметричный ответ. Ведь в России есть чеченское подполье и инсургенты, которые могут воспользоваться этой ситуацией для дестабилизации ситуации внутри России.

Читайте такжеКулеба о возможном признании "ЛДНР": следует сфокусироваться на усилиях деэскалацииС другой стороны, возможен энергетический коллапс, который по времени совпадает с обострением и к которому могут привести Непутевые действия украинской власти, в первую очередь, Министерства энергетики. Ведь сейчас мы входим в изолированный режим функционирования энергосистемы и отключаемся от Беларуси и России. У нас есть на это три дня, после чего мы должны снова подключиться к этой энергосистеме. И что будет, если и Минск и Москва откажут Украине в переподключении из-за якобы повреждения линий электропередач? Соответственно, они могут затягивать подключение на период, по меньшей мере, одной-двух недель и хватит ли у Украины ресурсов для того, чтобы существовать в таком режиме все это время?

Ведь автоматически к европейской системе нас не подключат и нам придется существовать в изолированном режиме. А для этого необходимы большие запасы угля, которых нет на складах ТЭЦ, функционирования всех 15 энергоблоков тоже показали, что это ограниченный ресурс, который можно использовать в течение двух-трех недель и это не покрывает всех дефицитов для энергетики.

Еще одна составляющая - на Банковой есть люди, которые хотели бы замириться с Россией и найти с ней точку компромисса, в том числе, путем сдачи национальных интересов. Поэтому стоит следить за руками переговорщиков от Украины, чтобы не были подписаны документы, которые нанесут нам поражение в стратегической перспективе.

Ну и, конечно, обострение на фронте, которое возможно как за счет признания, так и непризнания ОРДЛО. Никто также не снимает риска вторжения и попытки пробить сухопутный коридор в Крым или устроить провокацию на белорусской границе - то есть включительно со всеми сценариями, которые озвучивались западными партнерами.

В то же время никаких договоров или документов с гарантийными позициями, которые бы делали невозможным членство Украины в НАТО не будет - они не будут инициироваться не Соединенными Штатами, ни руководством НАТО, ни другими странами. То есть двери в НАТО для Украины будут оставаться открытыми, другое дело, что интенсификация переговорного процесса, в частности, предоставление ПДЧ, может остаться на уровне ритуальных фраз. Такие неформальные обязательства не несут добавленной стоимости для РФ, потому что это она не может предъявить своим гражданам в качестве достижения.На слова Путина о моратории на вступление Украины в НАТО есть заявления официальных представителей Вашингтона о том, что никаких таких обещаний Байден не давал и США верные позиции, что сам народ Украины и члены Альянса должны решать, должна ли Украина быть членом НАТО. Все остальное-это слова Путина, которому никто не верит, хотя не исключено, что подобные разговоры могли иметь место.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда