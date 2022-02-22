"РФ должна соблюдать здравый смысл": президент Турции осудил признание Россией "ЛДНР"

Турция назвала неприемлемым решение России о признании "ЛДНР" / Reuters

Решение президента РФ Владимира Путина признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" нарушает Минские договоренности, а также является явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявили в Турции.

Такое заявление обнародовало Министерство иностранных дел Турции на своем сайте вслед за другими государствами, которые осудили решение Путина.

В ведомстве подчеркнули, что считают такое решение неприемлемым и отвергают его.

"Решение Российской Федерации о признании так называемых Донецкой и Луганской республик является нарушением Минских договоренностей, а также нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы считаем это решение России неприемлемым и отвергаем его", – говорится в тексте заявления.

В МИД Турции отметили, что остаются преданными территориальной целостности Украины. Также они призвали все стороны "использовать здравый смысл и уважение к международному праву".

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Президент Турции также прокомментировал признание Россией "ЛДНР" и назвал его неприемлемым.

"Мы считаем решение неприемлемым. Мы призываем стороны соблюдать здравый смысл и международное право", – процитировало слова турецкого президента агентство "Анадолу".

Напомним, после признания Россией "ЛДНР" МИД Турции рекомендовало своим гражданам покинуть восточные регионы Украины.

Путин признал "ЛДНР"

В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С просьбой об этом к нему обратилась Госдума России. Также российский президент подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе и взаимопомощи". Также Россия вводит в ОРДО войска якобы для поддержания мира.

После этого Украина выступила с требованием созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за действий России и "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, после чего обратился к украинцам. Он отметил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, в одностороннем порядке выходит из Минских договоренностей и игнорирует решения в пределах Нормандии. Также он сообщил об инициативе Украины о созыве экстренного саммита "нормандской четверки".

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